揀番薯貼士│4類番薯邊種最甜？邊種抗氧化？專家教點睇煨番薯甜度

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-12 21:00

番薯的好處很多，有不少女士減肥時更會以番薯代替米飯，作為主糧，不過市面上的番薯有各種顏色，究竟吃起來有沒有分別？如果想揀到最香甜的番薯，表面上又看得出來嗎？ViuTV節目《今餐有料到》就訪問了蔬菜達人利曼莎（Jessica），請她分享揀靚番薯的貼士，並拆解「食番薯會放屁」的迷思。

《今餐有料到》其中一集，請得菜欄第三代傳人利曼莎（Jessica）教觀眾學揀番薯，番薯原來是世衛選出的十大健康蔬菜之一，由於它纖維高、價錢平、夠飽肚等，比飯更能幫助我們排便，不少人把它當作主食。有時候，即使不是原條番薯食用，也會煮番薯飯、番薯粥等。

Jessica問幾位主持是否知道番薯的起源，原來它最初是被哥倫布於中美洲發現，帶到西班牙，後經菲律賓等傳回中國雲南。相信有不少人見到番薯時都無從入手，無論對顏色、外形都有著疑問，而Jessica就會教大家不同顏色的番薯特點，以及揀番薯2大貼士。

請按下圖睇4種番薯的分別，以及揀番薯貼士：

+ 2 + 2 + 2

小時候總聽見人講，食番薯會放屁，害筆者有好一段時間都不敢食番薯，原來這個說法確實有根據的，Jessica指番薯有氫化霉，腸胃會消化其成分，形成胃氣；當番薯的纖維被吸收後，腸臟蠕動就會排走胃氣、廢物，因此會放屁。雖然大庭廣眾放屁確實有點尷尬，但整體而言放屁對健康是好的，可以適量進食。講到番薯食法，每逢冬天都見到一車車小販檔賣煨番薯，不老實的小販一定每條都說甜，原來想知煨番薯是否夠甜，方法十分簡單！

請按下圖睇Jessica示範氣炸鍋煨番薯做法，以及1招看清煨番薯甜不甜：

+ 6 + 6 + 6

以下提供幾個番薯食譜，讓大家可以多試幾款食法，不必每次都食煨番薯。

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資料來源：《今餐有料到》

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若想更了解為何長身番薯較甜，可參考以下圖片：