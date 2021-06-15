大蒜營養｜大蒜10好處豈止殺菌　降血壓膽固醇抗衰老1日宜吃多少?

大蒜是一種很極端的食品，喜歡它的朋友可以很愛，大口大口生蒜照吃可也，完全不怕辣；但也有人嫌它味太濃，吃完會口臭，對它避之則吉。常聽聞大蒜可以殺菌，原來除此之外它還有許多好處，對人體十分有益，以下將介紹10個大蒜的好處。
以蒜入藥？
古時醫學未發達，不論埃及人、巴比倫人、希臘人、羅馬人和中國人等，據說都曾以蒜入藥，推崇其藥用價值。古希臘時期，有「西醫之父」之稱的醫生Hippocrates曾有句名言：“Let food be thy medicine, and medicine be thy food.”（讓食物成為你的藥物，你的藥物就是你的食物。）在那個年代，很多人迷信疾病是由於天譴或超自然力量所致，唯獨Hippocrates相信患病是跟環境、飲食、生活習慣有關。
早在古時，醫生已喜用大蒜入藥，認為它能治病。（Unsplash）
有指他在當時力推以「蒜」作為肺部疾病之食療，並用它紓緩瘡毒、當作瀉藥等等。雖然現在甚少以蒜當藥，但其實大蒜對健康的好處不容忽視，以下就分享一些蒜的功效。
1.熱量低營養高
單單一瓣蒜頭，已蘊含豐富營養，以下為蒜的營養成分（分量為1瓣，約3克）。
熱量：4.5卡
蛋白質：0.2克
碳水化合物：1克
維他命B6：佔每日人體所需的2%
維他命C：佔每日人體所需的1%
錳：佔每日人體所需的2%
硒：佔每日人體所需的1%
纖維：0.06克
此外，還有其他營養素，包括：鈣、銅、鉀、磷、鐵和維他命B1等。
蒜的營養價值十分豐富。（GettyImages / VCG）
請按下圖睇大蒜其餘9大好處：
除了上述10大好處，還有些未經完全證實的功效。
首先，有學者曾提出蒜可減肥，其中一種名為Ajoene（阿藿烯）的物質，能發酵血液內的特別物質，破壞脂肪沉積層，所以將來或有減肥藥會以蒜作為原料。其次是，有指大蒜能提升男性吸引力，捷克曾有大學做過一個研究，指男性在約會前12小時食兩瓣蒜的話，能增強吸引力，這種情況下的男人體味居然讓女性為之瘋狂，聽來得啖笑，但有興趣的讀者可試試。
值得一提的是，蒜有一個很大的優點，就是夠百搭，配很多食材和菜式皆可。若你怕生蒜太辣，可參考以下食譜，製作你喜歡的大蒜料理。
蒜蓉包食譜
蒜泥白肉食譜
【蒜蓉蒸鮮魷食譜】15分鐘健康蒸餸 簡易處理魷魚仔配低卡芋絲！
蒜蓉蒸鮮魷食譜
蒜蓉蒸排骨食譜
【蒜蓉蒸茄子食譜】提味軟滑靠1個步驟 茄子點解叫矮瓜Eggplant?
蒜蓉蒸茄子食譜
不過，任何食品若食得太多都有機會適得其反，所以也需注意以下幾點：
（1）醫生不建議孕婦及正在餵哺母乳者食過量的蒜，而7歲以下的小朋友亦只應該食適量的蒜。
（2）手術前2星期不宜食大蒜，因為蒜能稀釋血液，使手術時大量出血。
（3）大蒜接觸皮膚後或會使皮膚產生灼熱感，所以若你要用大蒜作為外敷用途，請先諮詢醫生。
（4）對貓和狗等動物來說，大蒜有如毒藥，尤其是秋田犬和柴犬等日本種的狗隻。
資料來源：Healthline、BrightSide