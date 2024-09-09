黑蒜功效｜降血壓抗衰老增免疫力5好處　自製黑蒜簡單5步可用飯煲

黑蒜曾是風靡日、韓、東南亞的健康食品，因有助對抗三高問題而備受關注。不少人都把黑蒜當作零食，或者用作烹調時的調味料。儘管黑蒜的好處多，但對於黑蒜的認識你又知多少？如果想自製又有什麼需注意？

攝影：余曉彤



黑蒜功效｜黑蒜是什麼？

黑蒜，不論外貌還是味道都有別於平常使用的大蒜，顏色黑漆漆；手感有如軟身橡皮糖般，亦因為入口沒有大蒜的辛辣感，反而帶微微的甘甜，讓更多人受落。黑蒜其實是將連皮大蒜放置在高溫高濕度的環境下，發酵1個月以上製成，因為黑蒜不止含有大蒜的功效，更因為發酵過，令蛋白質及果寡糖分解，大蒜素更容易被人體吸收。

黑蒜是由大蒜發酵1個月以上的製成品，令黑蒜中的大蒜素更容易被人體吸收。

黑蒜5大功效

除了大蒜本身的功效，黑蒜比大蒜還多了不少營養素如抗氧化物、人體必需的胺基酸等。

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黑蒜功效1：抗衰老

註冊中醫師黃耀連指黑蒜經過大蒜發酵後，多酚類物質提高，便擁有超強的抗氧化功效，從而抗衰老。

黑蒜功效2：消除自由基

大蒜發酵過程中，大蒜的抗氧化物會增加至少1倍，因此消除自由基的能力比一般大蒜強。

黑蒜功效3：降血壓

亦因而有助降血壓，減少患心血管疾病的風險。

黑蒜功效4：增強人體免疫力

黑蒜能把大蒜的蛋白質轉化成為人體每天必需的18種氨基酸，被人體迅速吸收後，可增強人體的免疫力及恢復體力。

黑蒜功效5：抑制膽固醇

黑蒜是經過發酵的蒜頭，內含的大蒜素更易被人體吸收。而大蒜素有抑制膽固醇形成之效，故對比大蒜，黑蒜更有效抑制膽固醇形成。

黑蒜功效｜對抗三高？

食用黑蒜看似比食用大蒜健康得多，但是也非人人適宜，而且多吃亦不一定有益。若按世衞建議的食用量（每天2-5克，約1-2瓣黑蒜）作日常食用，而每天到底要吃多少黑蒜才可有效地抗三高則暫未有結果。註冊中醫師黃耀連則建議每天食量不應超過10克（約4瓣），2類人士需注意食用。

若按世衞建議的食用量（每天2-5克，約1-2瓣黑蒜）作日常食用。

按圖看哪2類人士需注意食用：

黑蒜功效｜2類人不宜食用

1. 體質偏熱、火氣較旺人士

進食過量黑蒜或會導致眼睛發痛或紅腫等情況。

2. 胃發炎人士

黑蒜中的大蒜素容易刺激胃黏膜，導致胃酸分泌過多。

普通人亦不宜服用過量，否則可引致腹痛、腹脹、食慾不振。



黑蒜功效｜黑蒜曾高達$300/2粒

黑蒜雖然並非什麼貴價食材，大部分的南貨舖都可找到，一瓶（約20-30粒）售約$60左右，但當初黑蒜剛剛面世時價格相當昂貴，2粒黑蒜索價高達$300。因此不少家庭都選擇自製，因為自製黑蒜成本其實非常低，而且步驟簡單，惟獨需要耐性。

按圖看電飯煲自製黑蒜步驟及貼士：

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材料： 獨子蒜

工具： 可透氣電飯煲、竹蔑

步驟 1 | 準備一個乾身的可透氣電飯煲。

步驟 2 | 將獨子蒜多餘的衣剝走，直到看到紫色部分即可。

步驟 3 | 在竹蔑上放上獨子蒜，再於電飯煲放上蒸架及竹蔑。

步驟 4 | 蓋上電飯煲及按鍵，待自動跳至保溫模式。

步驟 5 | 以保溫模式發酵最少12日。再放置於陰涼地方風乾5天左右，即成。

貼士

1 對比其他大蒜品種，獨子蒜比一般大蒜含較多大蒜素，而且味道較甜。

2. 蒜頭乾萬不可沖洗；電飯煲需保持乾燥。

3. 放竹蔑於電飯煲底部，防止燒焦。

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資料來源：《你健康嗎？》、健康2.0