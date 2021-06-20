芋頭食譜｜3款芋頭開胃菜10分鐘做好　口感鬆軟秘訣在於先蒸熟

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-20 17:02

你最喜歡吃什麼樣的芋頭？台灣的芋頭鬆軟好吃，台灣農委會甫在Facebook粉絲團推出留言「你喜歡怎麼吃芋頭」活動，就引來超過1千個留言，大家紛紛圖文並茂地介紹喜歡吃的芋泥吐司、芋泥粥、芋泥米粉，看得令人口水直流。我們也請來主廚介紹芋頭3吃，簡單操作就可以做出美味芋頭料理，讓宅家自煮生活菜色增添變化。

台灣農委會Facebook活動，引來千位芋頭控

蜜芋頭、芋泥冰、芋泥蛋糕、芋頭米粉...，台灣的芋頭鬆軟綿密，養出了許多「芋頭控」。日前台灣農委會才剛在Facebook粉絲團推出贈送大甲農會的紫香芋片及大甲農會嚴選的穀物蜜芋頭活動，1千多位芋頭控們就滔滔不絕地介紹起最愛吃的芋頭口味。有人用滿滿芋泥剖面圖來介紹最愛的芋泥吐司，也有人秀出自己煮的芋頭粥，讓人食指大動。

▼芋頭的四大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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我們請來有「私廚王子」之稱的主廚林東立為大家介紹3道簡單就能把芋頭變美食的方式，不過在煮芋頭前，他建議大家芋頭買回來要先處理過。因為除了山芋頭以外，一般的芋頭個頭都比較大，一個芋頭可以分別做不同的料理。可以先煮一部份，其他的部份則要切好放冷凍，否則很容易壞，而冷凍起來則可以保存至少半年到一年。

如果是買帶皮、沒有處理過的芋頭，要注意先把外皮洗乾淨、晾乾再切，否則芋頭皮上有皂角甙，直接用手拿來削皮，容易引起手癢、過敏。

讓芋頭煮鬆軟的密訣：蒸熟

口感鬆軟的芋頭最受芋頭控喜愛。林東立說，要讓芋頭煮得鬆軟的密訣是：用蒸的。他表示，芋頭削皮切塊放在鍋子裡蒸10分鐘，就會鬆鬆軟軟的。

這樣的芋頭才好吃

不過有些芋頭可能在成長過程中吃水太多，本身品質不好，煮熟後不綿密。林東立說，在切芋頭的時候就可以知道芋頭的口感好不好。煮熟後會鬆軟的芋頭通常在切的時候就可以感覺很脆、很紮實。相反的，如果一切下去感覺軟軟的，這樣的芋頭就不會有鬆軟口感。

▼芋頭開胃菜，10分鐘就可上桌（按圖看清👇👇👇）

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1. 蜜芋頭

林東立說，芋頭很容易熟，把芋頭切塊以後，直接澆上白糖在上面拿去蒸10分鐘。蒸好放涼再淋上蜂蜜，如此可以更突顯芋頭的鬆軟綿密。就是一道很簡單的開胃菜。

2. 芋頭排骨粥

材料：

1. 芋頭150克 2. 乾香菇3朵 3. 乾蝦米少許 4. 排骨200克 5. 油蔥酥少許 6. 生米一小碗 7. 芹菜碎、胡椒少許、鹽

做法：

1. 芋頭切小塊、米洗好、乾香菇泡發，備用。 2. 排骨汆燙去血水備用。 3. 蝦米爆香，加入排骨略拌炒到有香味。 4. 加8碗水、放入生米進去熬煮到熟。 5. 加芋頭塊續煮10分鐘鬆軟即可。 6. 加油蔥酥增加香氣。 7. 放入芹菜末、鹽調味、加胡椒粉即可。

林東立說，夏天很多小朋友食慾不好，有湯汁的芋頭粥可以改善胃口，快速補充熱能。

3. 芋頭西米露

做法：

1. 芋頭切塊蒸10分鐘，搗成泥，加水煮成濃稠狀。 2. 西谷米用小火煮8分鐘，把中心煮透。 3. 把西米露加到芋泥中，加砂糖、忌廉即可食用。

林東立表示，夏天天熱，芋頭西米露冰冰地吃，是很好的飯後甜點，大家不妨試試。

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