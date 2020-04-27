【蒸食譜大全】20道免油煙開胃菜加甜品　10大秘訣清蒸簡單又美味

蒸食譜，快則10分鐘蒸餸，慢則30分鐘便可開飯。免油煙或少油煙的蒸食譜合集，由素菜、海鮮、豬肉、雞蛋至豆腐，到飯後的各式滋潤甜品，用蒸便可解決。蒸食譜一般較健康及少油，也可方便帶飯上班，即使是蒸餸一樣能做到惹味好下飯。

蒸餸、蒸食譜受歡迎，首輪20道蒸食譜，包括素菜、海鮮、豬肉、雞蛋、豆腐及甜品可按此重溫。想想看「一鍋熟」實在簡單、方便、少油煙，不用勤抹灶頭爐具。平日吃得簡單、夠營養又美味的大力推介蒸番薯、淮山及南瓜，早前記者買了一條紫心番薯，即是紫心淮山，剛出鍋熱烘烘食用，肉質軟糯帶少許韌度嚼勁，著實有驚喜。

以下全新20道蒸食譜，用蒸來演繹美味的佳餚。

素菜

【素食食譜】梅菜扣冬瓜勝過扣肥肉 輕盈不油膩下飯最好！

梅菜扣冬瓜食譜

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【素食食譜】釀節瓜甫肉嫩多汁 百花瑤柱蟹粉全蔬菜瞞天過海

釀節瓜甫食譜

【素食食譜】北菇素滑雞飯辟珍菌苦澀有法 代替雞肉形神味俱備

北菇素滑雞飯食譜

海鮮

【海鮮食譜】豉汁粉絲蒸蟶子微辣惹味 即學處理蟶子內臟技巧

豉汁粉絲蒸蟶子食譜

【梅菜蒸鯇魚食譜】梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜

梅菜蒸鯇魚食譜

雞肉

【椒絲腐乳蒸雞食譜】鹹香惹味腐乳原來好健康？懶人必學家常小菜

椒絲腐乳蒸雞食譜

【冬菇雲耳蒸雞食譜】 簡易清蒸家常菜 紅棗養顏香甜嫩滑

冬菇雲耳蒸雞食譜

豬肉

【魷魚仔蒸肉餅食譜】住家菜百吃不厭！肉嫩多汁毋須技巧只需...

魷魚仔蒸肉餅食譜

【豬食譜】蝦醬豆卜豬頸肉送飯極品 到底惹味大澳蝦醬如何製成？

蝦醬豆卜豬頸肉食譜

【排骨食譜】南瓜蒸排骨送飯一流 入門級家常菜

南瓜蒸排骨食譜

【豬食譜】蝦醬蒸豬頸肉鹹香惹味爽彈嫩滑 15分鐘簡易家常菜

蝦醬蒸豬頸肉食譜

雞蛋

【肉餅蒸水蛋食譜】清簡家常菜 軟腍滑溜蒸煮分先後

肉餅蒸水蛋食譜

【油炸鬼蒸水蛋食譜】窮人智慧家常菜 抵食美味15分鐘出驚喜！

油炸鬼蒸水蛋食譜

豆腐

【豆腐食譜】肉碎蒸豆腐低卡有營 輕便家常菜$20都唔使！

肉碎蒸豆腐食譜

點心

【腸粉食譜】葱花蝦米腸晶瑩滑溜陣陣米香 5種粉蒸出布拉腸風味

葱花蝦米腸食譜

【南瓜食譜】萬聖節點心南瓜粿 軟糯香甜得意造型一支牙籤搞掂！

南瓜粿食譜

甜品

【拉椰糕食譜】泰國印尼娘惹甜品 煙韌滿椰香交替蒸熟零技巧

拉椰糕食譜

【砵仔糕食譜】街邊小食紅白砵仔糕 粒粒紅豆椰汁飄香傳統風味

砵仔糕食譜

【紫薯食譜】紫薯糕養顏高纖簡單做！無添加大菜、寒天或魚膠

紫薯糕食譜

【冰花燉蛋食譜】秋冬潤燥甜品 掌握蛋水比例如豆腐嫩滑

冰花燉蛋食譜

清蒸好吃的10大秘訣

食材蒸過後的風味不易流失，可保留食材的醇鮮，不少食材也推薦蒸熟來吃。不過蒸餸時，有可能犯上一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。

按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰