芋頭營養｜鉀含量高助排鈉降血壓兼抗氧化　3類人要避免食用

芋或芋艿，俗稱「芋頭」，吃起來口感綿密，是廣受大家喜愛的食物，不僅可以當作主食，也可以入菜，更能在甜點找到它的身影，但建議還是吃原型食物減少對身體的負擔。芋頭的營養對身體有什麼樣的好處呢？以下就來介紹告訴你。

▼芋頭的四大好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 排鈉降血壓

芋頭的鉀含量高，有助排除人體多餘的鈉，幫助降低血壓，減少罹患心血管疾病的風險。

2. 強化免疫力

芋頭含有豐富維他命Ａ、Ｃ及抗氧化物，有助防止細胞受損及強化免疫系統。

3. 抗氧化

芋頭裡含豐富的皂素，皂素屬「植化素」的一種，具有抗氧化、降低膽固醇、調節免疫的效果。

4. 促進腸胃蠕動

芋頭的膳食纖維含量高，可以促進腸胃蠕動、幫助腸道內好菌增長，還能增加飽足感，有助控制食量。

小提醒：芋頭含草酸鈣，接觸皮膚會有發癢的症狀，但只要將芋頭煮熟就能安心服用。芋頭容易導致脹氣，因此腸胃道不好、容易脹氣者應該避免食用。有過敏體質者（皮膚過敏、蕁麻疹、濕疹、氣喘、過敏性鼻炎等）也要避免食用，以免造成身體不適。

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