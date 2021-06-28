牛油酥條｜零廚藝都能完成！方包加牛油砂糖烤焗即變香甜酥脆點心

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-28 15:02

牛油、黃乳油，是由新鮮或者發酵的鮮牛油或牛奶通過攪乳提製的奶製品。牛油可直接作為調味品塗抹在食品上食用，以及在烹飪中使用，例如烘焙、製作醬料和煎炸食品等，是製作蛋糕及餅乾的常用材料。 一般來說，牛油是由分散在乳脂中的微小液滴組成的，而這些微小液滴大多是由水和乳蛋白形成的。

牛油含有豐富的維他命A，充足的維他命A是對抗病菌所不可或缺的，具有維持免疫功能良好的效果，而將牛奶製成牛油，其中的維他命A大約會提升至13倍之多，因此每天建議吃10g牛油，只要不過量，就可能對健康有正面幫助。

零廚藝也能做出完美的奶油酥條，防疫在家悶到爆，動手做些小點心，邊追劇邊吃，超享受！

牛油酥條食譜（按圖了解👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

網友留言回應：「這個真的很簡單。但我都軟化奶油（牛油）拌砂糖」、「謝謝分享～有下午茶點了」、「哇～～好厲害！ 」、「我女兒超愛，上次做一次一直唸，你那天要買吐司哈哈哈」、「我也做過~簡單又好吃」、「這個在家樂福有賣，印象中不便宜」。

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