【西多士貼士】還原茶餐廳風味　1種材料令西多士更金黃香脆！

西多士——根據調查顯示，它是香港人最愛的茶餐廳小食，平均每星期可以食1.1次。不少人會自己整西多士，說難不難，但自製的總是不及茶餐廳般香，究竟差別在哪裡呢？原來有一種材料非常關鍵，能令西多士更金黃香脆！

去年，生活易旗下的健康生活資訊網站「healthyD」以網上問卷形式訪問了1,233人，要他們選出「至愛港式飲品小食」，結果顯示，最受歡迎的三甲為西多士（57%）、炸薯條（30%）及炸雞髀（28%），通通都是邪惡之選。先講西多士為例，蘸蛋漿的厚麵包炸得香脆，裡面的夾心餡愈來愈多變化，由傳統的花生醬、咖央，到近年的流心朱古力、鹹蛋黃等，還有必備的牛油、糖漿，就是你明知吃完會肥，都一樣無法抗拒。

糖漿與牛油，是西多士的最經典配搭。（資料圖片／潘思穎攝）

網上有林林總總的西多士食譜，步驟其實不難，要整也是可以的。而ViuTV節目《今晚趁熱食》，就公開了讓西多士更香脆、更金黃的秘密武器，表示這是舊式茶餐廳的秘方，而主持人試食後，果然跟平日有所不同。

請按下圖睇讓西多士更金黃香脆的秘技：

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其實用鴨蛋整西多士並不是什麼新鮮事，老字號蘭芳園老闆林俊忠接受傳媒訪問時就透露過，其父親林木河以前都會用鴨蛋做西多士的咖央餡，「我們有自家製的咖央，用新鮮椰汁、鴨蛋和糖，加少許桂皮，隔水慢慢燉，甜度很足夠，根本不需再另加糖漿。」

主持人在鴨蛋以外，還用了鮮橙汁，相信這個也是參考了喜喜冰室的做法。喜喜冰室負責人曾接受《香港01》訪問，講到其西多士味道能突圍而出，多一份清新，秘密原來是加了鮮榨橙汁，和肉桂，難怪咀嚼時有微微橙香從多士裡滲出來。

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喜喜冰室的西多士，屬於相對健康的煎西多，老闆李先生直言除了在蛋漿摻橙汁和肉桂外，糖漿也是一大關鍵，這種英國糖漿流而不稀、色澤金黃，入口香甜不膩，非其他糖漿可比擬。（資料圖片／潘思穎攝）

除此之外，YouTube頻道「唔熟唔食 Cook King Room」亦曾示範用生、熟鴨蛋炮製西多士，他坦言：「用過鴨蛋之後，你不會再想用雞蛋，實在太邪惡了。」

請按下圖睇「唔熟唔食 Cook King Room」製作西多士的方法：

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如果讀者都想自己製作西多士的話，以下有兩個食譜可供參考，一個是傳統的油炸方式，一個則是較省油的氣炸鍋做法。雖然裡面都是用雞蛋，但你也可以試著換成鴨蛋，看看會否真的大不同！

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西多士食譜

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西多士食譜

資料來源：《今晚趁熱食》、《唔熟唔食 Cook King Room》