【蒜蓉牛油食譜合集】雞翼多士蝦蜆菇　牛油加蒜滋味百搭附剝蒜法

撰文：鄧穎琪
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蒜蓉跟牛油，兩樣都是很常用的調味料，本身都已經又香又萬能，雙劍合璧之下就更加不得了！用它們來做菜，那陣香氣老遠都聞得到。數著數著，筆者原來都曾經煮過不少蒜蓉牛油的菜式，做法簡單，以下就分享其中8個蒜蓉牛油食譜，最易煮的，才10分鐘已可完成！
蒜蓉與牛油都是廚房必備的東西，「牛油」當然會買現成的，但「蒜蓉」則不同。有人想方便，買現成的蒜蓉醬，也有人會自己打蒜蓉，像筆者家中就是這樣，將蒜蓉攪爛，加點油，倒入玻璃罌，再放在雪櫃便成。其實打蒜蓉一點也不難，最麻煩的反而是剝蒜，尤其是當你要整一大堆蒜蓉時，逐粒剝就變成很累人的事了。網上流傳各種剝蒜妙法，記者便親自實測和比較過各種方式的優劣。
【教煮實驗室】實試6種剝蒜法 瘋傳2秒可剝蒜衣刀法（附食譜）
請按下圖睇5種剝蒜法的實試結果：
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學會剝蒜後，可參考以下的8款蒜蓉牛油食譜，不論是小菜還是主菜，都一樣無懈可擊！
請按下圖睇蒜蓉牛油食譜：
蒜蓉包食譜
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