消暑料理｜苦瓜鹹蛋製作簡單開胃必選！維他命C含量更居瓜類之冠

苦瓜又名涼瓜、半生瓜，是葫蘆科植物。涼瓜是一種瓜菜類蔬菜，原產地一般是熱帶地區。在南亞、東南亞、中國、和加勒比海群島均有廣泛的種植。中國廣東江門市杜阮鎮已有上百年的種植涼瓜／苦瓜歷史。在台灣因氣候關係，吃苦瓜很普遍，苦瓜含有豐富的營養成分，包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、還有各項維他命等等，在瓜類蔬菜中都是較高的，特別是維他命C的含量居瓜類之冠，有瓜中C王之稱。
苦瓜鹹蛋食譜（點擊圖片查看👇👇👇）
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做法：
1. 先將苦瓜去籽切片，鹹鴨蛋將蛋白跟蛋黃分開並壓碎，辣椒斜切蒜頭拍碎備用。
2. 滾水下苦瓜燙大約40-60秒，過水後撈出控水分。
3. 鍋中加入1大匙油加入鹹鴨蛋黃炒出泡泡，炒出泡泡後加入辣椒、蒜頭爆香，爆出香味後加入蛋白炒10-20秒。
4. 再加入苦瓜翻炒均勻加一點點水（大約3/1碗水）炒10-20秒即可出鍋，不用加鹽因為鹹蛋有鹹。
廚藝公社社員留言：「苦瓜鹹蛋配飯讚啊」、「謝謝分享」、「好想加皮蛋＿」、「有聽過加皮蛋跟鹹蛋的雙蛋苦瓜」。
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