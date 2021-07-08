泰式冬蔭功湯食譜｜冬蔭功配大頭蝦最好　輕鬆取蝦膏多1步更香濃

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-08 20:25

「冬蔭功」若說是最經典的泰國菜，相信沒有人會反對。這個酸酸辣辣的湯，有菇菌、海鮮和大量香料，有時也頗辣，卻讓人就算飲到滿頭大汗還是要喝下去。坊間有很多不同版本的做法，但主要香料還是萬變不離其宗，今次示範的泰式冬蔭功湯，以大頭蝦作主角，貪它膏多，煲起來特別香。

冬蔭（ต้มยำ，英譯Tom-yum），Tom是湯、Yam是酸辣，因此冬蔭是酸辣湯；至於今次煮的冬蔭功（ต้มยำกุ้ง，英譯Tom-yum-kung）Kung是蝦，即酸辣蝦湯的意思。既然如此，蝦固然重要，你可以去街市隨便買種蝦都煮得到，不過筆者為了提升整個湯的味道，就一定會用大頭蝦。

泰式多蔭功湯建議用大頭蝦，它的蝦膏較多，肉質又腍，取蝦膏的方法也十分簡便快捷。

泰國菜萬能醬

大頭蝦不僅頭大，而且膏夠多，肉質又腍，跟許多泰國料理都是絕配，如之前煮過的咖喱大蝦，也就是用大頭蝦。今次為了讓湯更香，在煲之前就先起膏爆香。方法其實簡單到不得了，只需在蝦頭的底部剪一刀，擘開已見到橙黃色的蝦膏，再用小匙取出便可，接著以中火爆香蝦膏，跟泰式辣醬拌勻留用，跟其他香料混合就成了一鍋泰式冬蔭功湯。這裡指的「泰式辣醬」（Thai Chilli Paste）是泰國菜的萬能醬，成分有黃豆油、蝦乾、洋葱、蒜、辣椒乾、羅望子、蝦醬等，筆者已多次推薦。它味道不太辣，反而帶甜，很適合煮海鮮。

請按下圖睇輕鬆取出蝦膏製作蝦膏辣椒醬的做法：

青檸汁幾時落？

至於其他香料，都是泰國菜必備的香茅、南薑、檸檬葉、乾葱、芫荽、辣椒、青檸等，可能你以為買香料很難，但其實在超級市場有冬蔭功材料包，一小包已有齊以上材料（芫荽除外），部分品牌還附有泰式辣醬。青檸汁在關火後才加比較好，不然可能會有苦澀味，至於椰奶則不是必須，若買不到也沒所謂。總括而言，冬蔭功湯煮起來不難，但就是備料較為繁複，

泰式冬蔭功湯食譜

健康小貼士：

100克的冬蔭功湯，約含53千卡熱量，其實香茅、南薑、檸檬葉、乾葱等香料熱量都偏低，不過泰式辣椒醬本身的鈉含量就頗高，建議不要下太多，而雞湯亦適宜選低鈉的品牌。

攝影、攝錄：呂志豪

剪接：梁惠怡

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