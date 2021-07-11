補鐵湯水｜缺鐵容易掉髮、感冒！營養師推介5款家常湯補鐵去疲勞

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-11 17:02

「缺鐵」是現代人常見營養不足的問題之一，有些人甚至不知道自己可能有潛在性缺鐵。台灣營養師陳嫚羚在Facebook指出，常見的缺鐵症狀有：掉頭髮、疲倦、氣色差等，缺鐵也會讓免疫力變差，容易感染或感冒。如果想透過喝湯補鐵，該喝什麼湯？以下營養師教你喝湯補鐵去疲勞。

缺乏鐵質可導致以下症狀：（按圖看👇👇👇）

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停經婦女、懷孕哺乳期、吃素者容易缺鐵

台灣營養師陳嫚羚表示，的確很多民眾常會問到，缺鐵該怎麼吃的問題。一般容易缺乏鐵質的族群，例如：停經前的女性及懷孕哺乳時期的婦女、以及吃素的朋友，這些人都需要特別留意！另外，關於鐵質的攝取量，成年女性1天需要15毫克，成年男性1天則需要10毫克。

恢復滿滿元氣！5種家常補鐵湯

想透過食物來補鐵，找回好氣色、恢復滿滿元氣，陳嫚羚推薦以下5種做法簡單、也容易買到的補鐵湯品；不過，她也提醒，咖啡、茶飲、牛奶等，都是容易干擾鐵吸收的食物，需要與補鐵湯品間隔2小時食用。

▼5種家常補鐵湯（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 豬血湯

一碗湯約吃到50克豬血，約含有14毫克血基質鐵，熱量僅15大卡，幫助補鐵又少負擔。

2. 蛤蜊湯

魚貝類也是血基質鐵良好的來源，與豬肉、牛肉等紅肉相比，飽和脂肪含量更低，減少慢性病風險。

3. 紫菜蛋花湯

雞蛋能提供血基質鐵，也含有半胱胺酸，可幫助促進紫菜中的非血基質鐵吸收。

4. 紅豆番薯湯

番薯含豐富維他命C，有澱粉包覆的情況下，煮後保留度較高，能幫助紅豆中的非血基質鐵吸收。

5. 紅莧菜番茄豆腐湯

紅莧菜及豆腐都能提供非血基質鐵，搭配起鍋前加入的番茄食用，讓維他命C促進鐵質吸收。

按圖看補鐵食材排行榜：（由鐵質含量最高至最低排列）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】