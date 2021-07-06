消暑｜覺得熱汗又流不出來？中醫師教煮黑胡椒豬肚雞鍋除濕消水腫

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-06 15:02

最近天氣陰鬱、潮濕，台灣中醫師鄒瑋倫表示，這種雨愛下不下、濕溫沉重的天氣，讓人覺得熱，汗又出不來，令人很不舒服。建議不妨吃個黑胡椒豬肚雞鍋，發一發汗，能驅除體內濕氣，讓人清爽又重新有活力。

汗出不來最易水腫、倦怠

鄒瑋倫表示，近來鋒面滯留，空氣充滿潮濕感，這種又熱又悶的感覺，和南洋的新加坡很類似。他說，濕悶的天氣又熱又悶，但是汗又出不來，這種情況最容易讓人感覺身體沉重又倦怠。皮膚也很容易濕疹，臨床上發現，許多病人都有汗疱疹大爆發的症狀，手和腳滿是水泡，搔癢難耐。

新加坡肉骨茶、胡椒豬肚湯適合台灣解暑

台灣人夏天喜歡吃西瓜除暑濕，在大陸四川是吃麻辣鍋流汗去濕解熱。韓國吃人參雞補益流汗後的虛耗，日本愛吃鰻魚飯。鄒瑋倫說，台灣天氣接近南洋的新加坡，新加坡人喜歡在夏天吃肉骨茶、胡椒豬肚湯。

黑胡椒開胃又溫脾補腎

中醫認為，胡椒性溫味辛，可以溫中、去寒。黑胡椒和白胡椒的作用相似，黑色更兼有溫脾補腎的作用。夏天吃多了西瓜、冰飲等食物容易引起胃寒、腹痛，可以在食物中灑些胡椒、黑胡椒，不僅能開胃，也能調解脾胃不適。

▼黑胡椒豬肚雞鍋（點擊下圖看清秘訣和食材營養！👇👇👇）

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材料：

1. 當歸、紅棗、枸杞、蓮子、白果仁各20克 2. 九孔少許 3. 一整個豬肚 4. 整隻雞 5. 嫩薑、蔥，10克黑胡椒粒放入小布袋中、料酒少許

鄒瑋倫自己也做了黑胡椒豬肚雞鍋。她準備了當歸、紅棗、枸杞、蓮子、白果仁，因為是食療而不是用於治療，每種藥材大約只要20克即可。另外她也準備了一些九孔，所有食材和九孔塞進雞肚中，在豬肚雞鍋加點海味，可以讓湯頭喝起來更鮮美。

豬肚塞雞秘訣，先剪洞塞入打結

豬肚買回來以後先洗淨，把塞入藥材的雞放入豬肚中。鄒瑋倫透露將雞完整包入豬肚中，烹煮時不外露的秘訣，是把雞塞入後，在豬肚上先剪一個洞，把豬肚的另一端穿到洞中，打一個活結，放進砂鍋中，加上材料5一起燉煮，就不怕烹煮時藥材和雞肉會跑出來了。

黑胡椒豬肚雞鍋（Facebook@鄒瑋倫）

豬肚能補虛損、健脾胃

很多人可能會說「豬肚是內臟，熱量太高」。鄒瑋倫說，其實豬肚脂肪量很低，本身只有膠質和結締組織。人們喜歡在夏天吃豬肚的原因，據說是清朝康熙年間，一個寵妃夏天因天熱吃不下飯，身體愈來愈虛弱，後來吃了豬肚湯改善脾胃變得健康。

所以後來我們在四神湯裡面會放豬肚、豬腸。在中醫記載中，豬肚味甘、性微溫，歸脾、胃經。可補虛損，健脾胃、治虛勞羸弱、消渴、小便頻數。雞肉也是性平、溫、味甘，入脾、胃經，溫中益氣的食物，所以在夏天天熱、脾胃不適時，吃豬肚雞鍋最是時候。

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這些藥材可補脾和胃、補中益氣

她選的藥材中，當歸性溫、微苦，歸肝、心、脾經，具補血、活血和補益肝脾作用。當歸不用多，只要一片就有效，還有助潤腸通便。蓮子入脾、腎、心經。可以養心安神、益腎固澀、健脾止瀉，夏天失眠煩熱食用，有助眠除煩之效。枸杞可增食物甘甜味，對於氣血兩虧、體質虛弱，用眼過度視力下降有改善作用。紅棗性味甘、溫。歸脾、胃經。則有補脾和胃、補中益氣之效。

防疫挺台灣農產品，品質好又便宜

鄒瑋倫說，台灣人防疫也要挺台灣農產品。她買的豬肚是南門市場泉發肉品豬肚，都幫客人去油洗乾淨了，無論大小一律150元台幣，非常便宜衛生。雞肉用的則是百貨公司真空包裝鹿野春雞，2隻才399元台幣，他大嘆真是太佛心價。希望人們防疫宅在家煮菜時，也要愛用台灣農產品。

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