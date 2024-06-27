揀哈密瓜貼士｜墜手未最準！超甜哈密瓜4大特徵 果臍大或小更好?
撰文：尹嘉蔚
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揀勁甜哈密瓜有4項要點，拍打時聲音低沉，有時未必靠譜。重秤墜手的哈密瓜多數較甜，再瞧瞧3個重要線索，立即分辨出超甜多汁的哈密瓜。
揀哈密瓜4大重點
揀哈密瓜怎麼挑選才熟得剛好，才香甜多汁？摸摸捏捏、敲敲打打，不代表管用，貴價水果更不由得客人又捏又敲。
首先要留意表皮，是否有明顯的凹陷或瘀傷是必做動作，如果外皮有傷口的，哈密瓜會較易變質，也易流失水分，不宜存放太久。最重要是留意一下3個地方，用手再秤一秤便可更準確地抽出新鮮、水足及香甜的哈密瓜。
按下圖探索更多揀超甜哈密瓜的4大貼士︰
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1. 睇果臍
果臍是銜接頂花的部位，當哈密瓜漸長，花朵漸枯並脫落，缺口亦漸縮少。觀察果臍，較小的代表採摘時間較晚的瓜，甜度高並且成熟。果臍較大，採摘時間較早，水分足但甜度低。
2. 睇紋路
紋路密集、粗糙，代表成熟，糖分高。紋路少而淺，顏色偏白，代表未成熟，糖分低。
3. 睇果籐
果籐顏色偏綠，觸感偏濕，證明未脫水。存放時間較短及儲存環境較優，這類哈密瓜清甜及水分足。果籐顏色偏黃，觸感乾燥，證明已脫水，存放時間較長，要盡快食用。
4. 秤重量
較重及墜手的，代表水足養分多，味道更甜。較輕的，代表缺水，味道不甜。
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參考資料︰食譜自由配 / 美食彩味YouTube