飲食熱話｜腐乳變黑還能吃？老饕網友：發酵時間長愈黑愈甘甜入味

腐乳（又稱豆腐乳）是華人很有特色的一種食品，可以直接食用也可以做為調味料，很多人吃稀飯時更是喜歡搭配腐乳，鹹鹹的滋味相當配飯，不過如果腐乳黑掉的話該怎麼辦？就有一名台灣女網友在Facebook貼文表示家中兩瓶腐乳黑掉了，不知道是否還能吃，沒想到眾多老饕全都認為發酵時間愈長，顏色愈黑愈好吃。



原PO在「我愛全聯-好物老實説」社團貼出一張照片，只見罐子裡只剩三塊腐乳，不過顏色看起來偏黑，她說還有另一瓶沒開封的也變黑了，讓她不曉得該怎麼辦，只好上網求助鄉民，「請問各位高手大師們，腐乳放久後變黑了還可以吃嗎？除了單吃還能做什麼料理？」

大批網友紛紛分享自己看法及料理方式，許多老饕看了一致認為愈黑愈好吃……（點擊下圖看清！👇👇👇）

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「豆腐乳愈黑愈好吃喔」、「可以吃，豆腐乳本來就是愈放愈黑，只要沒發霉就好」、「老豆腐乳想買還很難買得到」、「會刻意買回來放黑更甘醇，做醃肉材料或直接吃都好吃」、「愈放愈黑是正常，黑的更甘甜入味」、「黑的卡（更）好吃，我婆婆有買兩罐回來養黑」、「這樣是正常的，這是一種發酵食物，放置時間久，發酵時間長顏色就會愈深愈甘甜！如果不讓它一直發酵可以放在冰箱冰，溫度低發酵就會慢，顏色也就不會愈黑」。

還有人透露「黑的更好吃！我去深坑買的時候，老闆特地交代我先不要放冰箱，會慢慢發酵變黑，更美味，等開封後再放冰箱」。

還有其他人分享料理方式，「滷牛肉我都會加一塊，味道很好喔」、「煮味噌湯放一點，煮出來的味噌湯會更風味；味噌燒肉放一點，增加顏色+甜度」、「做豆乳雞好吃」、「做沾醬（加點沙茶醬和豆瓣醬和醬油膏），薑母鴨還是羊肉爐都超讚的」、「加芝麻醬當沾汁」、「炒空心菜（通菜）或有脛骨類的蔬菜都很好吃，但適量就可以，不用再放鹽巴，搗碎加一醬油大蒜末沾來吃很爽口」。

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