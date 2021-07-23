水蜜桃營養｜抗氧化降膽固醇解便秘　教你挑選6重點果香濃甜度高

夏季是吃桃、李子的季節！粉嫩的水蜜桃，香氣十足，很多人都很難抵擋那果肉柔嫩、甜蜜多汁的口感。營養師也表示，水蜜桃營養價值高，屬於鉀含量較高的水果，有助於降低血壓、防抽筋。



水蜜桃營養、3種人吃水蜜桃要特別注意（按圖看清👇👇👇）

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吃水蜜桃抗氧化，也能降膽固醇、解便秘

台灣農委會指出，春季時，桃花紅，李花白，到了夏季結果收成時，就是吃桃、李子的時節；台灣常見的桃子，根據桃樹對環境的適應，可以簡單分為低海拔山地種植的硬桃，以及適合較高海拔的水蜜桃。

而香甜多汁的水蜜桃，營養價值也非常高！台灣營養師黃曉彤指出，水蜜桃富含多酚類、維他命C等抗氧化成分，可以幫助消除自由基，減少細胞被氧化破壞；另外，水蜜桃含有豐富的果膠和纖維素，對於降低膽固醇、促進腸道蠕動、緩解便秘也很有幫助！再來就是水蜜桃鉀含量也不少，有助於維持體內電解質平衡、降低血壓、預防抽筋等作用。

這3種人吃水蜜桃要特別注意！

你會怎麼吃水蜜桃？台灣營養師黃曉彤表示，用清水沖洗水蜜桃表皮，再用鹽巴輕輕搓洗，然後再沖洗一遍，就可以連皮一起吃了！不過她提醒，有3種人吃水蜜桃要特別注意：

1. 對桃過敏者：有些人會對水蜜桃外皮的絨毛出現過敏現象，吃了一旦發現呼吸急促、喉嚨或舌頭搔癢等症狀，一定要儘快就醫。

2. 糖尿病患者：不可吃過量，容易導致血糖控制不佳，建議跟營養師討論可以吃多少的量。

3. 腎臟病患者：由於水蜜桃鉀離子含量比較高，而腎臟病患者排鉀能力變差，容易堆積在體內導致高血鉀症。

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水蜜桃愈紅愈好吃？專家教你挑選6重點

另外，台灣農委會提到，成熟的水蜜桃若沒有好好保存，果皮容易乾皺，所以水蜜桃適合放在室溫，不要放入雪櫃，才能充分將香味、甘味發揮出來。農委會也教大家如何挑選水蜜桃的方法：

1. 縫合線愈淺，成熟度愈高：水蜜桃有一條從蒂頭連到頂部，看起來像股溝的線稱為縫合線，縫合線愈不明顯，表示果實發育愈完全、品質愈佳。

2. 果頰對稱口感好：縫合線左右兩邊的果頰，愈對稱均勻，表示果實成長愈均勻完整，口感也更好。

3. 果皮著色紅不紅與甜度高低沒關係：大家總認為水蜜桃愈紅表示愈成熟、愈好吃，但紅色面積和深淺是因為日照，主要是增加賣相，與水蜜桃本身的成熟度和甜度沒有必然相關。

4. 果香濃，甜度高：水蜜桃香味會隨成熟度增加，香味愈濃，果實甜的機率也較高。

5. 果重愈沉重，果汁愈多：以大小相當的水蜜桃而言，果實愈飽滿沉重就愈鮮美多汁。

6. 絨毛多愈新鮮：果實表面絨毛愈多，表示水蜜桃愈新鮮；絨毛會因運輸過程的碰撞及觸摸而掉落，故絨毛愈多且完整的果實較新鮮。

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