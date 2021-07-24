健康飲食｜護肝提升免疫力！營養師教用4種食物清肝臟協助代謝

身體的免疫力跟免疫細胞有關，也跟肝臟代謝廢物的功能有關！台灣聯安預防醫學機構聯青診所營養師李珮誼說，我們身體裡的免疫細胞消除有害物質後，產生的廢棄物質會經由肝臟代謝、糞便排出，而「含硫化合物」能協助肝臟代謝，所以吃大蒜、蔥、韭菜等食物，就能保持良好的排毒功能，提升免疫力的同時也有益肺部健康。



免疫力跟肝臟功能有關！多吃含硫食物、多排便

李珮誼說，因為疫情的關係，很多人都在問該補充什麼營養素才能提高自己的保護力。實際上除了適時補充維他命C、維他命D、鋅等等保健品，還可以多吃一些「臭臭的食物」，像是洋蔥、大蒜、芫荽、韭菜、青蔥等味道濃烈的蔬菜其實就代表含有豐富的含硫化合物，能夠提升人體免疫細胞的活性，「你可能會有印象家裡的長輩常說吃大蒜可以殺菌，其原由就是免疫細胞活性增加，更能對抗入侵身體的細菌和病毒。」

此外，含硫化合物在眾多營養素中更屬清除懸浮微粒的一大利器。如果真的沒辦法接受蔥蒜等味道的話，李珮誼說，可以改攝取西蘭花、蘿蔔、椰菜等十字花科植物，其中也有不少含硫化合物。「十字花科蔬菜內還有富含的吲哚 I3C，也能協助肝臟代謝，保持良好的排毒功能。」

而李珮誼也同時提醒，代謝掉的毒素會經由糞便排出，所以維持良好的排便習慣，多喝水、補充膳食纖維，讓排便通暢，也是保持免疫力的一個方式。

4種富有含硫化合物的食物（按圖看清！）

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洋蔥︰

功效：含有大蒜素、槲皮素、維他命C等營養素，具有抗菌作用，可以增強免疫力、減少自由基產生。

食用方法：洋蔥經過充分加熱軟化後會產生甜味，適合加入雞蛋、豆腐、肉絲或各種蔬菜拌炒，同時攝取優質蛋白質及多元植化素，有效提升免疫力。如果想要生食，可以先浸泡冰水去除辛辣味，更好入口！

大蒜

功效：大蒜素具殺菌效果，可以調節免疫力、預防感冒。

食用方法：在經過拍打後，內含的含硫化合物經過空氣會釋放大蒜素，所以食用前先不去皮，用平底鍋烘烤成焦糖色後再放涼剝蒜，這樣可以減少生蒜的嗆辣感。要直接吃或加進其他料理烹調味道都更親民。

十字花科蔬菜

功效：西蘭花、白蘿蔔、小棠菜（又稱青江菜）、羽衣甘藍、芝麻葉等十字花科蔬菜，不僅含有豐富的維他命A、維他命C、維他命K也擁有不少含硫化合物，具有很高的抗氧化力。

食用方法：選擇多種顏色的十字花科蔬菜輪替吃，抗氧化營養素攝取更均衡。

海藻類

功效：海帶、紫菜、珊瑚草、裙帶菜等海藻類也是含硫氨基酸的攝取來源，且藻類含有豐富礦物質，像是碘、鋅、硒。微量元素在細胞運作中也是不可或缺的一環，適當補充能夠協助免疫系統正常運作。

食用方法：可以採買乾燥的紫菜或海帶，每次拿出需要的量加水泡開，煮湯、涼拌都很方便，也能保存較長時間。

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