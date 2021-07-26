三餸一湯｜椒鹽豆腐+豆腐馬蹄紫菜湯+香煎孜然豆腐+豆腐花

廉價的豆腐變身美味的佳餚，冷盤、小食、家常菜、甜品及湯水樣樣皆能。香脆可口的椒鹽豆腐、清熱解毒的豆腐馬蹄紫菜湯、惹味多汁的香煎孜然豆腐，細滑質嫩的電飯煲豆腐花，將豆腐煮出三餸一湯，能輕易辦到。



椒鹽豆腐

【椒鹽豆腐食譜】大牌檔冬菇亭港式風味 難忘美味香脆可口簡單製

坊間不少食譜，用煎炮製椒鹽豆腐，雖然「無咁熱氣」或熱量較低，始終油炸的椒鹽豆腐，魔力更強，皮更香脆可口。

椒鹽豆腐食譜

豆腐馬蹄紫菜湯

【健康湯水食譜】豆腐馬蹄紫菜湯加薑驅寒 低脂減壓增強體質

都市人平日壓力過大，這碗低脂的減壓湯可清熱解毒。高鈣的硬豆腐可潤燥生津；營養豐富的馬蹄，則可清熱去火；紫菜也可清熱利尿。

豆腐馬蹄紫菜湯食譜

中​醫師對「豆腐馬蹄紫菜湯」的食用建議︰

豆腐馬蹄紫菜湯味道清淡有鹹鮮，有豐富的鈣質，而且低脂，對美容及減肥有幫助。

豆腐馬蹄紫菜湯性寒涼，可清熱解毒、利濕化痰、增強體質的功效，適合體質偏熱的人士服用。此湯性質寒涼，可加薑片減低寒性，脾胃虛寒、容易腹瀉、肚痛的人慎服。一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

香煎孜然豆腐

豆腐食譜｜香煎孜然豆腐惹味好下飯 豆腐煎不散5大貼士要點切？

白晳無瑕的豆腐吹彈可破，製作煎豆腐並非易事，若是稍一不慎，不加以「呵護」的話，豆腐容易散破。煎豆腐時不妨拿捏5項小貼士︰

1.選購硬豆腐或煎炸豆腐

2.將豆腐切厚件

3.蘸粟粉後沾蛋漿，並要快手輕力操作

4.煎豆腐時要多添一些油，慎防黏鑊

5.切忌心急將煎豆腐翻來覆去，待一面挺身才反向煎另一面。



香煎孜然豆腐食譜

電飯煲豆腐花

【電飯煲食譜】豆腐花香又滑30分鐘做好 不敗5貼士哪種豆漿最好?

用到家家戶戶的煮食神器--電飯煲，大約30分鐘已經做好。用豆腐檔及豆品店買到的無糖豆漿，煮豆漿要夠滾，大約是85°C，液體有張力拉扯，便隨即熄火！否則滾燙的豆漿達90°C以上會急升至溢鍋，非常危險。之後，快手撞入煮滾的豆漿，從較高處將熱豆漿撞入熟石膏粉水，不要慢慢流。當豆漿倒入電飯煲後切勿攪拌，否則不能凝固。靜待30分鐘做好保溫，豆腐花的凝固點約在85°C，因此保溫愈好愈易成功，蓋好廚紙及飯煲蓋後，不要心急，不要偷看，以免溫度散失。

電飯煲豆腐花食譜