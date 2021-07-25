夏天湯水食譜｜冬瓜燈心草荷葉湯　消暑化濕健脾利尿腸胃虛弱慎服

大暑剛過，但仍需注意解暑。解暑少不了凍飲，可是生冷凍飲有損脾胃，建議飲用清熱湯水「冬瓜燈心草荷葉湯」為身體去濕消暑。

攝影：余曉彤



冬瓜燈心草荷葉湯是筆者每年夏天必飲的湯水之一，在大暑期間飲用，特別舒暢。香港夏天向來氣溫高，潮濕翳焗，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物，而此湯水的藥材功效都是清熱、去濕、利尿，因此特別適合夏天飲用。此外，夏日宜清淡飲食同時毋須刻意進補。

冬瓜燈心草荷葉湯食譜

荷葉、冬瓜、燈心草、蓮蓬、赤小豆、生薏米等食材是常見的消暑去濕材料用來煮湯，味道甘甜清香，食譜中添加了瘦肉增加味道，若不喜歡的可以走肉成素湯。小時候婆婆煲此湯時會走肉並將湯冷藏，偽裝成夏日特飲，不過註冊中醫師郭志華博士則不建議凍飲，因飲用凍飲本來傷脾胃，出現濕的問題，而湯水又去濕令功效不大。

冬瓜燈心草荷葉湯食譜

冬瓜燈心草荷葉湯有消暑化濕，健脾利水，清熱解毒的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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冬瓜燈心草荷葉湯（煲／Boil）

5-6人分量 1級難度 2小時15分鐘

材料：

冬瓜1.5斤

燈芯草5扎

荷葉1/2塊

木棉花2両

川萆薢1両

蓮蓬1個

雲令1両

白朮1両

赤小豆2両

生薏米2両

扁豆2両

蜜棗 4粒

瘦肉300克

水3公升

鹽適量

做法：

1. 冬瓜洗淨留皮切件；荷葉浸軟撕碎。

2. 赤小豆、生薏米、扁豆浸泡半小時；其餘材料洗淨。

3. 冷水連瘦肉一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。

4. 冷水放入豆類及生薏米，大火煮至滾起。

5. 放入其餘材料大滾10分鐘，轉慢火煲1.5小時。

6. 放入少許鹽調味，即成。