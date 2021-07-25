夏天湯水食譜｜冬瓜燈心草荷葉湯　消暑化濕健脾利尿腸胃虛弱慎服

大暑剛過，但仍需注意解暑。解暑少不了凍飲，可是生冷凍飲有損脾胃，建議飲用清熱湯水「冬瓜燈心草荷葉湯」為身體去濕消暑。
攝影：余曉彤
冬瓜燈心草荷葉湯是筆者每年夏天必飲的湯水之一，在大暑期間飲用，特別舒暢。香港夏天向來氣溫高，潮濕翳焗，中醫認為應該多吃味苦、味淡，或是具有清熱、去濕和養陰生津功效的食物，而此湯水的藥材功效都是清熱、去濕、利尿，因此特別適合夏天飲用。此外，夏日宜清淡飲食同時毋須刻意進補。
荷葉、冬瓜、燈心草、蓮蓬、赤小豆、生薏米等食材是常見的消暑去濕材料用來煮湯，味道甘甜清香，食譜中添加了瘦肉增加味道，若不喜歡的可以走肉成素湯。小時候婆婆煲此湯時會走肉並將湯冷藏，偽裝成夏日特飲，不過註冊中醫師郭志華博士則不建議凍飲，因飲用凍飲本來傷脾胃，出現濕的問題，而湯水又去濕令功效不大。
冬瓜燈心草荷葉湯有消暑化濕，健脾利水，清熱解毒的功效。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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冬瓜燈心草荷葉湯（煲／Boil）
5-6人分量 1級難度 2小時15分鐘
材料：
冬瓜1.5斤
燈芯草5扎
荷葉1/2塊
木棉花2両
川萆薢1両
蓮蓬1個
雲令1両
白朮1両
赤小豆2両
生薏米2両
扁豆2両
蜜棗 4粒
瘦肉300克
水3公升
鹽適量
做法：
1. 冬瓜洗淨留皮切件；荷葉浸軟撕碎。
2. 赤小豆、生薏米、扁豆浸泡半小時；其餘材料洗淨。
3. 冷水連瘦肉一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。
4. 冷水放入豆類及生薏米，大火煮至滾起。
5. 放入其餘材料大滾10分鐘，轉慢火煲1.5小時。
6. 放入少許鹽調味，即成。
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