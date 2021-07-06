氣炸鍋食譜｜氣炸香酥杏鮑菇高纖低卡　黏穩炸粉僅一個簡單貼士

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-07-06 13:27

杏鮑菇（雞髀菇）仿雞肉的質感神似，用杏鮑菇做菜不需太花巧，著重品嘗杏鮑菇的天然杏香及彈牙的質感。台灣夜市中的香酥杏鮑菇，用油炸脆杏鮑菇，酥香滋味。若怕油膩，改以氣炸方式炸脆，雖不及油炸的「卜卜聲」，卻仍然是佐酒的美味佳餚。

香酥杏鮑菇，是佐酒的美味小食。

杏鮑菇大小俱備

市售的杏鮑菇有不同尺寸，有的長如手的前臂，有的中規中矩，有的小如葡萄，叫珍珠杏鮑菇，適合一口一粒。如果買不到珍珠杏鮑菇，就用普通的杏鮑菇切成細細件，做來同樣得心應手。香酥杏鮑菇基本上沒有太多技巧，將珍珠杏鮑菇拌勻調味料後，需靜置5分鐘「反潮」，此舉目的為增加濕氣，表層的炸粉可黏附得更牢固。否則，炸粉若太乾燥，當進了氣炸過程後，鍋內一片粉塵，炸粉非但沒有黏著杏鮑菇，更讓開鍋時白粉飛揚。

氣炸期間翻轉杏鮑菇一至兩次，使各面顏色金黃均勻。

由於要模仿油炸，建議先用200°C預熱氣炸鍋約5分鐘，當珍珠杏鮑菇推入鍋後，隨即進行高溫氣炸。其間翻轉杏鮑菇一至兩次，使各面顏色金黃均勻，全程大約12-15分鐘，香脆的杏鮑菇出鍋，記得盡快吃畢以免受潮。

香脆的杏鮑菇記得盡快吃畢，以免受潮。

香酥杏鮑菇食譜

攝影、攝錄：蕭文學、呂志豪

剪接：梁惠怡

健康小貼士︰

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。

杏鮑菇有豐富的蛋白質，維他命及胺基酸。

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【香酥杏鮑菇】 （氣炸/Airfry）

1-2人分量 1級難度 30分鐘

材料︰

珍珠杏鮑菇300克

豉油1湯匙

油1湯匙

素燒烤醬1湯匙

辣椒粉少許

炸粉8湯匙

做法︰

1.拌勻珍珠杏鮑菇、豉油、油及素燒烤醬。

2.加入辣椒粉、炸粉拌勻，靜置5分鐘，待濕氣黏實炸粉。

3.準備氣炸鍋，200°C預熱5分鐘。

4.用200°C氣炸12-15分鐘，期間翻轉杏鮑菇，續炸至香脆完成。

不失敗秘訣︰

珍珠杏鮑菇拌勻其他調味料，需靜置5分鐘「反潮」，目的為增加濕氣，可黏實炸粉。

氣炸鍋先用200°C預熱5分鐘，使珍珠杏鮑菇入鍋後可即時以高溫氣炸。

氣炸期間要翻轉杏鮑菇，使兩面顏色均勻。