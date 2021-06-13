菇菌冷知識｜金菇有助智力發展、增強大腦記憶？害怕菇味可先煸炒

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-13 15:02

每次外出採買逛超市，都能看到一字排開種類繁多的菇類，有香菇、金針菇、杏鮑菇、秀珍菇、鴻喜菇、美白菇、蘑菇等。營養師指出，菇類除了有防癌的效果之外，也和血壓、血脂甚至腦力有關！

菇類活化免疫系統，對大腦也有幫助

台灣營養師彭逸珊在Facebook上表示，菇類是煮湯、爆香、炒菜甚至製作醬料時常見的食材；菇類含有多醣體，可以幫助活化免疫系統、增強抵抗力、進而達到防癌的效果。除此之外，菇類也和血壓、血脂甚至腦力有關！

▼香菇、金菇、杏鮑菇、秀珍菇營養大解密！（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 香菇—降血壓、血脂

香菇裡的膳食纖維、礦物質硒，可以協助人體降低血壓與膽固醇，預防動脈硬化；獨特的香蕈多醣體則可以提高免疫細胞的活力。

2. 金菇—有助智力發展

金菇中含有多種人體所需胺基酸，其中離胺酸有助於兒童智力發展與增強大腦記憶，維他命B1可幫助能量正常代謝，有減輕疲勞的效果。

相關文章：【金針菇切法】 一直都切錯？原來這樣切洗乾淨企理一條不浪費！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

3. 杏鮑菇—富含植物蛋白

杏鮑菇擁有豐富的植物蛋白，是素食者很好的蛋白質攝取來源；此外，杏鮑菇中的鉀，可幫助穩定血壓。

4. 秀珍菇—加強免疫力

秀珍菇含有多種胺基酸及醣蛋白，可修補受損的細胞，並製造免疫蛋白。秀珍菇當中的維他命B雜與鋅，則可提高代謝維持皮膚健康。

烹調不藏私：「害怕菇味」先煸炒

不過，菇類雖然營養豐富，但有些人會對一股「菇味」避之唯恐不及，若這樣就略過這些營養價值高的食材，很可惜！彭逸珊也不藏私教大家，如果害怕菇味，可以先煸炒；乾香菇建議泡開之後的水別倒掉，一起入菜烹調，可以獲得更完整的營養，也能增添菜餚的香氣。

鴻喜菇、金針菇、秀珍菇、雪白菇「不用清洗！」

也有不少人疑惑：鴻喜菇烹調前需要清洗嗎？彭逸珊說：「不用清洗！」目前菇類種植技術發達，嚴格監控環境條件，且多以室內太空包種植，所以例如：金針菇、秀珍菇、雪白菇等，也不需要清洗，切掉根部及清除表面髒污即可烹調。

相關食譜：【素食食譜】孜然手撕杏鮑菇低脂高蛋白 零失敗香口乾爽2大貼士

孜然手撕杏鮑菇食譜

延伸閱讀：

肚子愈吃愈凹！日本營養師揭露：菇類這樣吃，瘦肚清腸道

【本文獲「TVBS」授權轉載。】