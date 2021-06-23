魚食譜｜泰式明爐燒魚酸酸辣辣超開胃　湯底濃郁材料下鍋有次序？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-23 12:37

泰式明爐燒魚，熱騰騰原條魚上枱，有肉又有湯，味道酸酸辣辣，魚肉吸滿湯汁的味道，愈吃愈開胃！若想炮製濃味的湯底，必需留意下材料的先後次序，不然鹹、酸、香各味道便不夠特出，令整道菜失色。

泰式明爐燒魚是筆者與一大班朋友到泰國餐廳必點的一道菜，即使夏天吃完會大汗淋灕，它也是在桌上不可缺席的一員，而在偶然的機會下便嘗試了自煮這道開胃菜。本以為很難做，試過後才發現只是步驟繁複，並沒有太大困難。傳統的泰式明爐魚多數用盲曹魚，沒有的也可以用烏頭、鱸魚代替，其後將魚大火蒸8分鐘待用。

因想保留泰國感覺而選擇用明爐，沒有的也可以用電熱盤代替。

然而個人認為最重要的定必是湯底，材料都是製作冬陰公的材料，不過材料下鍋的次序及調味會大大影響味道的層次。首先將魚湯煮滾，加入香茅、南薑、辣椒、檸檬葉及芹菜先煮15分鐘待出味，再加入帶有酸味及鹹味的青檸汁、魚露拌勻，不辣而味道層次豐富的冬陰公便完成，如嗜辣的可在湯底加入泰式辣椒醬及更多辣椒一同熬煮，最後將蒸好的魚和湯汁兩合為一即可享用！

泰式明爐燒魚食譜

健康小貼士：

烏頭又名鯔魚，富含蛋白質、脂肪酸、B族維生素、維生素E、鈣、鎂、硒等營養。根據《本草綱目》記載：「鯔魚肉，氣味甘平無毒，主治開胃，利五臟，令人肥健，與百藥無忌」，適宜體質虛弱、營養不良、脾胃氣虛人士食用。

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攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：莊堅毅