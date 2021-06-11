阿爺廚房｜煮酸菜桂花魚可以檸檬番茄代醋　加2種食材達提鮮作用

撰文：萬里機構
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「酸菜魚」起源於重慶，但來源眾說紛紜，至今也無從考證。「酸菜魚」一般用鯇魚烹調，這次則選用桂花魚，以檸檬代替醋，還加入紮仔菜、大豆芽取鹹味和甜味，達到提鮮的作用。
酸菜桂花魚材料：
桂花魚 1條（900克-1.2公斤）
鹹酸菜 100克
大豆芽 100克
紮仔菜 50克
木耳 30克（已浸軟）
番茄 1個
檸檬片 半個
檸檬汁 半個份量
白胡椒粒 5克
乾辣椒 3-4隻
花椒油 2-3湯匙
鮮花椒 20克
薑 3-5片
唐芹 少許
魚片調味料：
胡椒粉 少許
紹興酒 1茶匙
油 1茶匙
鼎爺酸菜桂花魚食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓
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番茄紅衫魚食譜
阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）
書名：阿爺廚房——消失的味道
作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。
八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。
2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。
【本文獲「萬里機構」授權轉載。】