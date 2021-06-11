阿爺廚房｜煮酸菜桂花魚可以檸檬番茄代醋　加2種食材達提鮮作用

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「酸菜魚」起源於重慶，但來源眾說紛紜，至今也無從考證。「酸菜魚」一般用鯇魚烹調，這次則選用桂花魚，以檸檬代替醋，還加入紮仔菜、大豆芽取鹹味和甜味，達到提鮮的作用。

酸菜桂花魚材料：

桂花魚　1條（900克-1.2公斤）

鹹酸菜　100克

大豆芽　100克

紮仔菜　50克

木耳　30克（已浸軟）

番茄　1個

檸檬片　半個

檸檬汁　半個份量

白胡椒粒　5克

乾辣椒　3-4隻

花椒油　2-3湯匙

鮮花椒　20克

薑　3-5片

唐芹　少許

魚片調味料：

胡椒粉　少許

紹興酒　1茶匙

油　1茶匙

鼎爺酸菜桂花魚食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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番茄紅衫魚食譜

阿爺廚房——消失的味道（萬里機構授權使用）

書名：阿爺廚房——消失的味道

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名演員、武術指導及馬術教練。生於廣州富裕家庭，兒時住西關泮塘，父親李倬雲從事酒家、醬園、麵粉、絲綢生意，是正宗「西關大少」。

八歲的鼎爺，與家人逃難至香港，家道中落，但父親不改西關大少識飲識食的本色，鼎爺自少開始為父親下廚。正所謂「食在廣州，廚出鳳城」，父親以前吃的主要是順德大廚的手藝，所以鼎爺的廚風深受順德菜的影響，透過嘴刁的父親口傳廚藝技巧，又自學鑽研刀工，希望菜式做得更精緻，更合父親的胃口。

2016年，開始主持《阿爺廚房》，在節目中大展廚藝，精湛的廚藝，細膩的刀工，給大家認識一個全新的鼎爺，傳統功夫粵菜亦再次在香港牽起熱潮。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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