三文魚配搭 | 加洋葱抗疲勞 配豆腐強骨骼　三文魚4大絕配忌2食物

三文魚中含豐富營養，包括各種蛋白質，維他命A，B，D和磷，鈣，鐵等礦物質，當中的奧米加3脂肪酸最為突出，不但有助身體抗炎、改善腸道過敏，還能保護心血管、抗憂鬱、預防記憶衰退。



三文魚好處多，但三文魚跟不同食物配搭更可撞出不同功效，據台灣醫師傅何一成、林君玉、蕭千祐和營養師程涵宇合著的《吃對食物健康100分》，便列出三文魚的4大絕配。

按下圖看哪4種三文魚配搭建議及其功效！

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1.三文魚+洋蔥：瘦身抗疲勞

三文魚富含維他命B雜，維他命B雜有助熱量燃燒，能提升身體代謝效率，但因它是水溶性維他命，在體內較不易吸收，吃下不久便會流失。不過，若和洋葱一起吃，內裏的大蒜素和維他命B雜結合，會轉換成人體更易吸收的蒜硫氨素，可提高此營養的吸收率，使代謝順暢，具修復疲勞、幫助減重的作用。

三文魚的維他命B在體內較不易吸收，若配搭洋葱一起吃，三文魚維他命B和洋葱的大蒜素結合，轉換成更易吸收的蒜硫氨素，可提高營養的吸收率，使代謝順暢。(Shutterbug75/Pixabay)

2.三文魚＋豆腐：強化骨骼

三文魚是少數富含奧米加3脂肪酸及維他命D的食物，搭配富含鈣質的豆腐，有活化腦細胞及強化骨骼的效用，而維他命D能促進骨骼健康、幫助腸道吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，令骨骼強健。天然含有維他命D的食物，包括油脂較高的魚類（例如三文魚、沙甸魚、吞拿魚）。成人（19-70歲）維他命D每日建議攝取量為15微克，約相等於114克三文魚。一旦血液及脂肪細胞中的維他命D水平太低，身體從飲食或補充劑中吸收鈣的能力亦會下降。

3.三文魚+菠菜：抗氧化

三文魚肉呈現鮮豔的橘紅色，正是因為含有豐富的蝦紅素所致。蝦紅素有助抗氧化，助人體抵抗自由基的傷害。富含多種營養素的三文魚，唯一較缺乏的是維他命C。而菠菜含有豐富維他命C和胡蘿蔔素，具抗氧化功效、能預防衰老，還有助提高免疫力，促進細胞生長和修補，能幫助身體吸收鐵質及製造骨膠原。三文魚與菠菜一起吃，營養更均衡。

4.三文魚+番茄：美白護膚

三文魚中的維他命Ａ除了護眼，亦能保護、修繕身體各處細胞的保護膜，使其正常運作。當中的DHA也有助腦部發展和保養，對視網膜健康亦很有幫助。日本營養師菊池真由子表示，番茄是人體吸收茄紅素最高、最有效的食材，而茄紅素具有對抗活性氧，保護身體免受傷害的功能，如抵抗紫外線對皮膚細胞的傷害、減低黑色素的形成，美白肌膚。

不過，三文魚要吃得對才會充分攝取營養，若配搭以下兩款食材一同進食，可能會影響蛋白質吸收，得不償失呀！



按下圖看三文魚搭配禁忌：

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1. 忌與柿子同吃

三文魚富含蛋白質，而柿子中富含單寧酸，而大量的單寧酸會與蛋白質結合成「鞣酸蛋白」，凝固成塊，容易導致消化不良、腸胃不適等狀況，建議飯後隔2小時再食，減輕腸胃負擔。

柿子中富含單寧酸，富含單寧酸的食物，要盡量與富含蛋白質食物，如三文魚分開食用。否則容易引起消化不良、腸胃不適等狀況。（JamesDeMers/Pixabay）

2. 勿與生青瓜同吃

在《吃對食物健康100分》一書中指，生青瓜內含有蛋白質消化酶抑制劑，會影響三文魚中的蛋白質吸收，但煮熟後就沒事。

三文魚食用貼士

點知熟未？

煮三文魚想要知道是否已熟，可透過中間的魚骨辨別，若可以輕鬆的將它拔除，則代表已經煮熟。

不宜過熟流失營養

三文魚本屬於白肉魚，由於魚肉内含有抗氧化功能的蝦紅素，所以呈橙紅色。由於蝦紅素是屬於脂溶性物質，為了有效攝取蝦紅素，要避免將三文魚烤過頭或煮過頭，很容易會跟魚肉脂肪一同流失而成浪費。

參考資料：早安健康