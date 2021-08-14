健康湯水食譜｜沙參杏仁海竹瘦肉湯養陰潤燥　南北沙參功效有別？

立秋已過象徵將要步入秋季，但炎夏餘熱未消，故又有「秋老虎」之稱。不過秋天將到，飲食習慣亦要慢慢改變，由解暑去濕，逐漸變成滋陰潤燥。註冊中醫師郭志華博士建議，初秋可以飲用沙參杏仁海竹瘦肉湯，養陰潤燥。

攝影：余曉彤



儘管秋意暫時未感受到，但不可否認立秋已來臨，因此飲食習慣亦需改變。秋天五行屬金，即肺部，而且肺為嬌臟，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，所以秋天要養肺，宜多吃養陰潤肺的食物。

養陰的食材種類繁多，而煲湯常用的材料少不了北沙參與玉竹，兩者常用且互相協調，加強養陰潤燥及清肺熱的效果。沙參有南、北沙參之分，南沙參偏於清肺去痰，而北沙參偏於養胃生津，煲湯用北沙參。

沙參杏仁海竹瘦肉湯，北沙參、玉竹有養陰之效。

此湯，「沙參杏仁海竹瘦肉湯」集合了兩種養陰食材及蜜棗等食材，本以為味道不會太甜，但不知道是否因手多加了無花果，令湯水的甜味大大提升，入口清甜舒暢適合現時天氣飲用。無花果可潤肺、健脾，助止咳清潤，有利咽及潤腸通便的功效。另外，購買食材時藥行的店員提醒，若杞子煲的時間太久會令湯水味道帶酸，不過只是很輕微，但不喜歡的建議最後15分鐘才下。

沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜

沙參杏仁海竹瘦肉湯有養陰潤燥，益氣生津的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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