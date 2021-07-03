健康湯水食譜｜小米綠豆淮山湯清熱降血糖　5類人不宜1周飲幾次?

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

夏天飲食應盡量以清淡飲食為主，再配合健脾、去濕、清熱等食療功效，若不想每次用瓜果煲湯，不妨嘗試利用整條粟米的每一部分及小米煲這個小米綠豆淮山湯，有助清熱解毒，利水消腫，小朋友亦適合飲用。

小米營養價值高 煲粥煮湯樣樣得

香港人可能對小米較陌生，它同屬五穀類，口感綿滑且營養多，若與紅米和糙米相比，小米較易消化和吸收，其纖維和蛋白質亦較白米高。除此之外，小米含豐富維他命B和多種膳食纖維，有助維持心血管、微血管健康及降血糖，適合三高人士和想減肥的人士食用。而從中醫角度，註冊中醫師郭志華博士指小米性涼、有清熱解渴、健脾和胃的作用。不過亦因為性涼體質虛寒者應少食，同時吃滯人士不應常吃，以免影響消化。

小米有助維持心血管、微血管健康及降血糖，適合三高人士和想減肥的人士食用。（陳嘉元攝）

小米於超市或街市的雜貨舖有售，普遍大眾都會用小米煲成粥，其實煲湯也可，不過煲湯所需的分量比煲粥少，若然加入太多小米的話會變成粥，因此分量不能太多。如想口感軟綿的話，可以先把小米浸30分鐘杜才下鍋烹煮。

小米綠豆淮山湯食譜

小米綠豆淮山湯食譜

小米綠豆淮山湯有清熱解毒，利水消腫，健脾和胃之效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 5 + 5 + 5

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小米綠豆淮山湯（煲／Boil）

4-6人分量 1級難度 1小時15分鐘

材料：

小米40克

綠豆75克

粟米2條

粟米衣1條

粟米鬚80克

淮山75克

紅蘿蔔1條

腰果75克

蜜棗2粒

水3公升

鹽 適量

做法：

1. 綠豆、小米浸泡10分鐘；淮山、腰果及蜜棗洗淨。

2. 粟米去衣去鬚留用，切件；紅蘿蔔去皮切件。

3. 粟米衣及粟米鬚揚開過水洗淨，打結備用。

4. 所有材料凍水下鍋，大火煲滾後轉小火煲約1小時15分鐘，加鹽調味即成。