飲食熱話｜台灣爆紅腹肌麵包被爆抄襲！麵包店急致歉：立刻下架

台灣知名麵包師傅吳寶春近來被網友質疑今年新研發的「腹肌麵包」是「致敬」2012年烏克蘭的一款FIT BUNS高蛋白麵包。



按圖看清事件經過、網友們討論！

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日前吳寶春麥方店推出號稱「以日本最新研發低糖質麵粉、低糖高纖，糖值40% OFF、保留膳食纖維，讓你宅在家，也能健康吃！」的腹肌麵包，以掀起衣服露出腹肌（麵包本體）的外盒包裝，吸引媒體爭相採訪。

潮流雜誌更以「六塊肌養成計劃！吳寶春低糖高纖系列最新推出腹肌麵包，陪你在家防疫一起健康！」來廣告，只是，卻被網友踢爆，吳寶春這款號稱2021年新推出的腹肌麵包，不管是創意或包裝上，都是仿照2012年烏克蘭一家健身中心Fitness Academy聯合附近的麵包房打造的FIT BUNS高蛋白麵包：以一個半透明的盒裝造型來展現麵包，模仿一個健身猛男展示六塊腹肌的形式。

網友踢爆吳寶春這款號稱2021年新推出的腹肌麵包，不管是創意或包裝上，都是仿照2012年烏克蘭一家健身中心Fitness Academy聯合附近的麵包房打造的FIT BUNS高蛋白麵包。（爆料公社Facebook截圖）

「怎麼會有人覺得不是抄襲啊！包裝賣的就是創意點，本來人家辛辛苦苦想出來的創意你說用就用的嗎？有些人對著作權的觀念好好笑，跟做麵包無關，是包裝直接偷人家點子！」兩張照片一拿來對照，網友們也認為這分明就是「粗暴的致敬」！

「撇開他的政治立場，單就包裝行銷，這一看就抄襲！」「是不是『致敬』不清楚，只能說相似度99%。」「他是做麵包的，不是弄行銷的。不過，要模仿怎麼不改變大一點？」「就一般的布里歐斯麵包，包裝後變成高檔創意產品，再賣給有錢人！」

不過也有網友不這麼認為「一成不變才叫抄襲，類似並不叫抄襲！那萊特兄弟的後代不是削翻了（賺翻了），當初第一個發明鍵盤設計也削翻了（賺翻了）。」「圖案不同，而且還是10年前的，誰記得誰用過什麼！？」「那是外包設計的抄襲，業主不知情～只是被抓後就看業主的反應了！」

而引發此抄襲風波，吳寶春公司也緊急發了致歉聲明。

今年5月，公司推出一款「腹肌麵包」，經網友指正，包裝設計與烏克蘭FIT BUNS健身中心推出的麵包雷同，損及公司形象，公司聲明如下：



１．立即下架「腹肌麵包」

２．就負責同仁和主管之失察給予處分，以茲警惕。

３．公司將會擬定一套程序，以防止類似情況再度發生。



最後，在此向FIT BUNS和社會大眾致歉外，也要特別感謝網友指正，並請大家持續督導我們。



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】