麵包保存貼士｜專家教隔夜麵包正確保存法　回復鬆軟香味靠1飲料

吃剩了的麵包，如何正確保存而不失美味？變乾變硬了的麵包如何再度「復活」，恢復外脆內軟亦有秘訣。



麵包正確保存 免切片防發霉

室溫下可短暫保存麵包，只需用保鮮紙包好或放入密實盒，便可避免麵包變乾及沾染細菌，麵包在乾燥的環境下保存才不易發霉。如購買較大及較長的麵包，例如法棍、酸種包、裸麥包或方包等，盡量不要切開全條麵包，因為切面愈多，愈易接觸到空氣，較可能發霉及受到細菌感染。

若果麵包非即日食用完畢，應考慮放入雪櫃保存，並建議每片裹上錫紙防水分流失。（Charles Chen/Unsplash）

麵包放密實袋冷藏 非完全正確

若果麵包非即日食用完畢，應考慮放入雪櫃。但冷藏或冷凍過的麵包會變硬、變乾，坊間有建議要先用密實盒或保鮮袋放好麵包，保持麵包於密封的狀態以防止吸入異味，及避免麵包變乾。

按圖了解麵包專家福地寧子建議正確保存麵包的方法︰

麵包保濕氣 宜用錫紙包裹

日本麵包協調員協會泛協調專家福地寧子在日本電視節目《教えてもらう前と後》受訪時指，將吃剩的麵包放入密實袋，然後存放在雪櫃，這種方法並不完全正確。她建議應用錫紙將每片麵包包裹，然後放入冰格冷藏，這樣才能將麵包保得美味可口。

因為麵包中的水分子會從包裝中滲出，但水分子不能通過錫紙，因此可完全地保留了麵包原本的濕度。

隔夜麵包回復蓬鬆靠大麥茶

如果隔夜麵包變乾了，福地寧子提議可用大麥茶令麵包「復活」，恢復原本蓬鬆的質地。麵包經翻熱後，外皮酥脆，內裡有嚼勁，甚至香味都復活。節目中亦邀工學院大學應用化學系山田正治教授解釋，因大麥茶中含大量芳香的物質，所以在麵包上灑大麥茶能增加香味，即使用市面上的瓶裝大麥茶也能達到效果。

下圖解釋方法及大麥茶為何令麵包恢復蓬鬆及有嚼勁︰

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做法：

1 將大麥茶裝入噴壼，隔10厘米左右噴灑在乾麵包上。

2 用中高火約850W微波爐加熱3分鐘，或用攝氏200度烘烤約4分鐘，麪包便可恢復外脆內軟。



若沒有噴壼，用匙羹將1湯匙大麥茶塗上麵包，但塗抹不比噴灑好，烘焙後的麪包顏色可能不均勻。



為什麼是麥茶？

原理是大麥茶的水分和加熱後，使麵包中的澱粉在吸收水分後膨脹，因而重新獲得麵包的蓬鬆感。麵包的香氣來自原料小麥，而大麥茶的香氣與麵包的香氣相似，所以比起用水，令麵包更美味。大麥茶同時含有大量芳香的物質，故能增添香氣。

參考資料︰《教えてもらう前と後》/ 家務博客 / kurashinista.jp / esse-online.jp