刮魚鱗神器｜唔用刀唔用刨刮鱗更輕鬆！只需1樣食材1個袋乾淨俐落
撰文：尹嘉蔚
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刮魚鱗可以更簡單及安全，未嘗試過刮魚鱗，用以下方法也許能輕鬆做到，不弄髒手，魚鱗不會周圍飛濺，不用慢慢撿魚鱗屑，砧板不腥不臭。
這個簡單又聰明的方法可能好多人知道，連台灣三立新聞網也曾經報道，刮魚鱗乾淨、安全及迅速，讓家廚趨之若鶩。
蘿蔔頭變廚具 去魚鱗一流？
好多家庭喜歡吃魚，見街市的魚販，用刀在魚身上打鱗，雖然好快但四處是魚鱗，在家以同樣的方式操作似乎比較混亂，不擅用刀的人也可能整傷手，魚肉也容易被刀刮傷。比起用刀，用一樣常被切掉的蘿蔔頭就能很輕鬆的將魚鱗去掉。
按圖看示範，免用刀簡單易上手的刮魚鱗方法︰
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這個簡單的方法，毋須刀，只需一截切了斜面的蘿蔔頭。
蘿蔔頭刮魚鱗做法
順着魚尾，逆魚鱗向上刮。刮下來的魚鱗都是一大塊、一大塊的。可防止魚鱗四處飛濺，也不會破壞魚的皮膚。1、2分鐘已將魚鱗刮乾淨了。
不僅是蘿蔔頭、白蘿蔔頭及青瓜頭，較硬的瓜菜也可刮魚鱗。但黏在砧板上的魚鱗屑很腥又難撿起，怎麼辦？可多用一樣物件來幫忙。
刮魚鱗防魚鱗四濺做法
準備一個保鮮袋，將魚放上。沒有蘿蔔頭，可用有弧度的大湯匙來刮魚鱗。方便又安全，不傷手，不刮爛魚肉。刮出的魚鱗，全部掉落在膠袋，砧板乾淨也無腥味。
刮了魚鱗，剪去魚鰭及魚尾，就完整地處理好鮮魚了。要怎麼烹調，可參考以下食譜：
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參考資料︰美食彩味YouTube / 三立新聞網YouTube