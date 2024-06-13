刮魚鱗神器｜唔用刀唔用刨刮鱗更輕鬆！只需1樣食材1個袋乾淨俐落

刮魚鱗可以更簡單及安全，未嘗試過刮魚鱗，用以下方法也許能輕鬆做到，不弄髒手，魚鱗不會周圍飛濺，不用慢慢撿魚鱗屑，砧板不腥不臭。



廚餘變刮魚鱗神器，不必用刀也輕鬆刮淨。（美食彩味YouTube影片截圖）

這個簡單又聰明的方法可能好多人知道，連台灣三立新聞網也曾經報道，刮魚鱗乾淨、安全及迅速，讓家廚趨之若鶩。

台灣三立新聞網也曾經報導這乾淨、安全及迅速的方法。（三立新聞網YouTube影片截圖）

蘿蔔頭變廚具 去魚鱗一流？

好多家庭喜歡吃魚，見街市的魚販，用刀在魚身上打鱗，雖然好快但四處是魚鱗，在家以同樣的方式操作似乎比較混亂，不擅用刀的人也可能整傷手，魚肉也容易被刀刮傷。比起用刀，用一樣常被切掉的蘿蔔頭就能很輕鬆的將魚鱗去掉。

按圖看示範，免用刀簡單易上手的刮魚鱗方法︰

+ 11

這個簡單的方法，毋須刀，只需一截切了斜面的蘿蔔頭。

蘿蔔頭刮魚鱗做法

順着魚尾，逆魚鱗向上刮。刮下來的魚鱗都是一大塊、一大塊的。可防止魚鱗四處飛濺，也不會破壞魚的皮膚。1、2分鐘已將魚鱗刮乾淨了。



不僅是蘿蔔頭、白蘿蔔頭及青瓜頭，較硬的瓜菜也可刮魚鱗。但黏在砧板上的魚鱗屑很腥又難撿起，怎麼辦？可多用一樣物件來幫忙。

刮魚鱗防魚鱗四濺做法

準備一個保鮮袋，將魚放上。沒有蘿蔔頭，可用有弧度的大湯匙來刮魚鱗。方便又安全，不傷手，不刮爛魚肉。刮出的魚鱗，全部掉落在膠袋，砧板乾淨也無腥味。



刮了魚鱗，剪去魚鰭及魚尾，就完整地處理好鮮魚了。要怎麼烹調，可參考以下食譜：

【梅菜蒸鯇魚食譜】梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜

梅菜蒸鯇魚食譜

蒸魚食譜｜清蒸石斑5秘訣要不要落鹽？1斤魚蒸幾耐／豉油黃金比例

清蒸石斑食譜

【同場加映】魚眼清澈不一定最新鮮？專家教簡單3步驟挑出鮮魚

點擊了解3步驟挑鮮魚︰

+ 13

參考資料︰美食彩味YouTube / 三立新聞網YouTube