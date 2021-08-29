粉麵卡路里｜20款粉麵熱量排名1札蕎麥麵=1.5碗飯！健康進食7貼士

每逢午飯時詢問身邊的同事吃什麼，身邊好像總有一位一定回答「麵！」粉麵彷彿令人感覺比米飯較輕盈，不少減肥女生都會在主餐時選擇粉麵代替米飯。粉麵是否如想 像中的清淡健康？事實上，部分的麵食卡路里要比一碗白飯還要高，讓你不知不覺間愈食愈肥。

攝影：余曉彤



粉麵看似健康輕營但其熱量不比白飯少，有時更需吃兩個麵餅才足夠。（iStock）

米線、蝦子麵、刀削麵...麵食的種類愈來愈多，近年更有不少以「健康麵食」的名稱作為賣點，如淮山麵、韓式粉絲等，吸引一眾關注健康或者減肥人士轉食此類非油炸麵。不過看似健康的粉麵暗藏致肥危機，撇除即食麵、河粉這些高熱量粉麵，素來給人健康形象的蕎麥麵原來熱量驚人，每100克（1札）約342卡，若以每碗飯250卡計算，1札蕎麥麵已接近1.5碗飯。

（K2-Kaji/Pixabay）

擁有「健康」形象的不止有蕎麥麵，以蔬菜製成的麵食如菠菜麵、淮山麵同樣給人健康感覺，但是它們的熱量亦不低，以每食用分量86克的菠菜麵作例，其熱量為318卡，已高過一碗飯的熱量（250卡）。

因部分麵的體積較小，每次可能需要食用兩個或以上，建議用一份食用份量來計算食用熱量。（資料圖片/吳嘉俊攝）

意粉、通粉健康之選

各款粉麵中最健康之選為意粉、通粉及糙米粉，以意粉、通粉為例含較高蛋白質，升糖指數較低，食用後飽足時間比較長，有助控制體重。不過意粉一般都配以白汁、忌廉等較高熱量及脂肪的醬汁，故大大增加其卡路里，建議選擇用香草或番茄醬的意粉。另外，根據衛生署的建議，通粉及意粉都不能煮得過腍，因為烹調時間過長會改變其升糖指數，加速身體轉化成葡萄糖的速度。

按圖看20款粉麵熱量排名（熱量由高至低排列）：

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粉麵鈉含量不可忽視！

除了注意粉麵的卡路里外，也要注意它們的鈉含量。鹽是一種媒介令麵質彈牙，故麵條本身已有鈉成分，加上使用提供的湯料或調味包湯包，每食用分量的鈉攝取隨時大幅提升。體內積存過量鈉質，容易水腫，也可能提升高血壓、心臟問題及中風的風險。

麵條本身已有鈉成分，加上使用提供的湯料或調味包湯包，每食用分量的鈉攝取隨時大幅提升。（資料圖片）

近年更不少生產商出產了亞洲風味湯粉麵，大多的卡路里及鈉含量偏高，避免選擇錯誤請按圖看健康進食湯粉麵7貼士：

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【同場加映】非油炸麵鈉含量｜壽桃特惠牌出前一丁… 實檢23款相差可達39倍

我們隨機檢視超市中22款非油炸麵，有16款屬高鈉，比例佔約69%，包括：蝦子麵、蛋麵、日式拉麵、北京拉麵、夏門麵線、奶油麵、上海麵、担担麵及1款雲南米線，最低鈉一款每食用分量含47毫克鈉，比最高鈉一款每食用分量含1,851毫克鈉，相差39倍。

按圖看非油炸麵的鈉含量：

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資料參考：消費者委員會 / 食物安全中心／FB@健營生活.關心你的營養師、健營物理治療及營養中心