揀水果貼士｜火龍果非愈紅愈甜　冇蟲夠甜睇3大特徵尾皺皺地至好?

火龍果外皮愈紅愈甜？消費者往往認為火龍果愈大個愈紅代表很甜，事實上判斷火龍果甜度並不是靠外皮顏色，而是可以從3項重要特徵著手，只需看看火龍果尾端生長如何，才是鑒別超甜又不長蟲火龍果的重點。

攝影：余曉彤



看火龍果表皮知有沒有蟲？

火龍果有紅肉及白肉之分，兩者營養豐富，對於身體的功效可不同，不過挑選甜度高的要點卻是一樣。挑選火龍果除了想甜之外，重點更是果肉中沒有蟲！不少消費者都有切開火龍果後驚見白色幼蟲在蠕動的經驗，即使價錢較高的亦有機會發生以上情況，若想避免選中被蟲蛀的火龍果，便需留意表皮有沒有釘。

揀火龍果不止需留意甜度，更需留意果皮表面有冇傷口。

挑選甜度高、成熟及沒有蟲的火龍果，可以從三方面著手，包括鱗片、果皮和果身。

請按圖看鑒別超甜又不長蟲火龍3重點：

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揀火龍果貼士1 看鱗片：尾端呈少許綠色代表已成熟，汁液飽滿甜度高。 揀火龍果貼士2 看果皮：色澤均勻，尾端外皮愈皺代表成熟度和甜度足夠。 揀火龍果貼士3 看果身：表面有一粒粒像蚊叮凸起的，可能有蠅叮過，不宜選購。

火龍果甜啲要咁切？

由於火龍果中間甜度最高，因此有說火龍果應用放射性切法而令甜度分布得較均勻。不過本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）曾接受訪問指水果不會因不同切法而改變其甜度。雖然火龍果心比較甜，但以放射狀切，中心跟外圍的果肉不可輕鬆地同時吃到，而產生了不同切法令水果甜度增加的想法。

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請按圖看水果商店負責人推薦火龍果最佳切法：

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除了切成三角型外，豎起切半後再切件也石將甜味平均。

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火龍果分有紅肉及白肉，紅色的是因為含有甜菜紅素（Betacyanins），台灣食品技師張邦妮表示，紅火龍果具有抗發炎、抗氧化等效果，而白火龍果富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、治便秘。如果想從火龍果中攝取到更完整的營養，果實與果皮中間的粉紅色內皮，是「甜菜紅素」含量最高的地方，可以先將果皮的萼片撥下來，將內皮保留一起吃下去。此外，火龍果還有以下的好處（請按圖）：

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資料來源：農委會台南區農業改良場