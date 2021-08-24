減肥｜夏天瘦身必吃4種水果！營養師大推熱情果纖維高又消水腫

防疫在家久了，你胖了多少？尤其現在又是夏天，衣服一穿得少，很容易就體態畢露，讓人很想減肥趕快瘦下來。夏天減肥如果想吃水果，吃哪些水果比較好？以下營養師公開夏日大推的減重水果，並告訴你哪些水果是誤區，小心愈減愈肥！



形成體脂肪3大地雷水果：芒果、荔枝、龍眼

一般人都知道，要多吃蔬菜水果才健康！但台灣營養師劉怡里提醒，正確應該是「多吃蔬菜、適量水果」才對！因為水果本身有甜度，含有很多葡萄糖和果糖，如果不小心吃多了，容易造成體內三酸甘油酯過高；另外，水果也會讓胰島素增加，進而形成體脂肪的機率也會上升。

劉怡里表示，在減肥門診中，她經常提醒民眾，夏天有3大GI值較高的地雷水果要注意，比較容易形成體脂肪，分別是：芒果、荔枝和龍眼；吃這3種水果一定要適量。

夏日減重必吃4水果（按圖看清👇👇👇）

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至於在減肥的過程中，劉怡里建議可以選擇以下4種水果，它們的纖維比較高、營養成分也很不錯。

1. 番石榴：維他命C幫助膽固醇代謝

劉怡里說明，番石榴的維他命C含量很高，也能增加膳食纖維的攝取。通常有些肥胖的病人，可能伴隨膽固醇增加的問題，想降低膽固醇的話，維他命C就扮演非常重要的功能，它可以幫助膽固醇代謝。不過，這麼優秀的水果，還是要「適量」吃。

2. 蘋果：小技巧吃法增加飽足感

過去曾經很流行「蘋果減肥法」，但有的人成功，有的人會失敗；對此，劉怡里表示，「如果每天都只有吃蘋果，當然就會失敗！」她分享一個小技巧：就是在飯前半小時，把蘋果削一半，然後連皮一起吃，因為蘋果裡面的果肉有果膠，再喝一杯水就可以增加飽足感；這個方法在門診中，對於食慾好的病人來說很有幫助，可以減少餐中的熱量。

按下圖看哪些水果加熱食更有營養！👇👇👇

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3. 熱情果：減重水果第1名

劉怡里直言，夏天所有減重水果中，首推的就是「熱情果」！理由是熱情果平均吃2顆～3顆，才等於半顆番石榴的熱量；加上熱情果的膳食纖維高，可以幫助排便，還有本身是高鉀食材，對於消水腫也有幫助。

4. 車厘茄：適合容易水腫的女性

現在車厘茄（又稱小番茄）一年四季都有，劉怡里建議，若是容易水腫的女性，或肥胖者又伴隨高血壓的話，車厘茄是很好的攝食水果，分量大概控制在10～15顆以內，這就是1份水果的量。

減肥常犯的8大錯誤（點擊查看👇👇👇）

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