雞食譜｜脆皮椒鹽雞翼免沾粉香酥夠味　醃料簡單花椒粒下鍋前挑起

想知道如何煎出外酥脆內軟嫰多汁的雞翼嗎？Cindy來分享秘訣，大家一定要學這道超級無敵好吃的「秒殺料理」，保證大人小孩都愛，一上桌就搶翻天呀～不用油炸也不用沾粉竟然可以比炸雞還好吃！



孩子們特愛吃雞翼，透過簡單的醃漬，這次加了花椒粒更增添了特殊的香氣！小火慢煎至表面金黃，外皮鹹香酥脆，雞翼鮮嫩多汁，超級下飯！好吃到舔手指了！

▼香酥夠味脆皮椒鹽雞翼食譜（按圖👇👇👇）

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材料：雞翼及雞槌12支



醃料：

- 鹽1.5小匙

- 胡椒粉1小匙

- 黑胡椒適量

- 米酒2大匙

- 花椒粒適量



做法：

1. 將每一支雞翼及雞槌表面劃刀備用

2. 加入醃料（1.5小匙鹽、1小匙胡椒粉、適量黑胡椒、2大匙米酒及適量花椒粒）並抓拌均勻，放入雪櫃醃漬30分鐘。

3. 起一熱鍋，加入少許油，全程小火，放入雞翼（皮面朝下），先煎1分鐘蓋上鍋蓋煎2分鐘。

4. 開蓋翻面煎1分鐘翻面煎1分鐘...重複這個動作約煎6-7分鐘，兩面煎至金黃酥脆即可盛盤！（這個步驟雖然費時費工，但絶對不用擔心雞翼表面金黃裡面不熟的情況，也是外酥脆內軟嫩的秘訣！）

小叮嚀：

1. 我買二盒三節雞翼，再將雞翼和雞槌切開，也可直接買二節雞翼！

2. 花椒粒很香不太會辣，但如果孩子要吃、怕咬到花椒粒，也可以在醃漬後下鍋前將花椒粒挑除，或省略不加！



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