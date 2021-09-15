雞翼食譜｜辣味雞翼自煮經濟實惠　加多一個步驟雞翼爆汁又入味！

辣味雞翼是大多西式或者fusion餐廳必有的菜式，味道不一但勝在香辣惹味，即使價錢偏高，但也會點一份與親友分享。若然不怕麻煩的話也可以自煮，成本大減之餘辣度更可以隨喜好調校，一次焗製多隻亦無難度！



辣味雞翼，基本上每一間餐廳都有自己的版本，市面上亦有品牌出售已調味的辣味雞翼，不過最健康安心定必選擇自煮。每人喜愛的辣味也不同，是次食譜中所用的是韓式辣椒醬，味道偏甜辣，不喜歡的也可以改為「是拉差辣椒醬」或是美式的「TABASCO®辣椒醬」，悉隨尊便。由於筆者沒有再額外加入醃肉的醬汁，重口味者或會略嫌淡味，喜歡濃味帶甜的不坊先用醃肉汁將雞翼醃1小時，再加入食譜中的醃料醃1小時。

辣味雞翼食譜

至於烹調方面，筆者選擇了用焗的方式以保留肉汁，吃下去和餐廳吃到的很相似。倘若沒有焗爐也可以改用煎的方式，下鍋前先撲上生粉及麵粉，務求令表面有一層脆脆的薄皮。

辣味雞翼食譜

健康小貼士：

雞翼的雞皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。而且雞肉強腰健胃、溫中益氣，只要適量食用可增強抵抗力。

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攝錄：陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

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+ 8

辣味雞翼（焗／Bake）

材料：

雞翼10隻

醃料：

米酒1湯匙

辣椒醬2湯匙

番茄醬1湯匙

蜜糖1湯匙

蒜蓉1茶匙

做法：

1. 雞翼洗淨抹乾，於背面𠝹一刀。

2. 將醃料調好，倒入雞翼醃1小時或以上。

3. 放入已預熱焗爐，以180度焗10分鐘。

4. 將雞翼翻轉，再焗10分鐘，即成。