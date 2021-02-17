【柱侯芋頭燜雞食譜】香濃嫩滑不糊底4貼士　燜煮加熱水或凍水？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-17 13:30

柱侯醬，第一秒聯想到的是柱侯牛腩，事實上柱侯醬不止適合配牛腩，配雞肉一樣香濃惹味！對比平常會用的白蘿蔔，是次選用了跟雞肉非常搭配的芋頭。把握芋頭的季尾，享用這個富香港味道的柱侯芋頭燜雞。

柱侯芋頭燜雞的煮法有別於平常的燜煮菜式，以往會先把料頭及食材炒香，加入調味料及水再燜煮。但因為是次食材用上了雞，若果雞的燜煮時間過長，口感便會過老嚡口，而柱侯醬亦容易炒焦，其實還有一些地方要留意，筆者集合了4個不失敗貼士，協助大家成功炮製這道下飯菜！

按圖看「柱侯芋頭燜雞」不失敗貼士：

另外，擔心切芋頭時手部會痕癢？最簡單的解決方法是盡量保持芋頭表面乾燥，並戴上手套去皮便可。假若不小心碰到黏液而感到痕癢的話，可以用鹽搓洗，因鹽促使芋頭上的「皂角甙」溶解，減底痕癢。

柱侯芋頭燜雞食譜

健康小貼士：

雞肉，蛋白質豐富，脂肪含量低，與豬牛相比，有更高的不飽和脂肪酸，容易被人體消化和吸收，有效抑製壞膽固醇，及預防心血管疾病，適合長者或體弱多病人士食用。 芋頭所含的鉀比同屬根莖類的薯仔、番薯為多，多吃芋頭可以排出體內多餘的鈉，並穩定血壓。

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攝錄：陳嘉杰、李敏聰

剪接：呂志豪