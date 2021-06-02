麻辣鴨血食譜｜自家出品台式人氣小菜　健康實惠麻辣湯底超易做！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-02 12:29

隨著台式火鍋的興起，麻辣鴨血亦漸漸大行其道，超市、食品店充斥各式各樣的台灣直送即食麻辣鴨血，配以盡吸湯底的粉麵，令人難以抗拒。不過即食食品往往潛藏高鈉高脂風險，多吃對身體無益。以下介紹自煮的做法會較健康，將湯底喝光也沒罪咎感！

台灣直送即食麻辣鴨血佔滿超市貨架，其價錢亦比平常的即食麵高，鴨血的數量亦不多，且高鈉高脂，CP值當然不及自家出品的麻辣鴨血，湯底自己炒自己煲，實行少鹽少油，將罪惡感大大減低。先說鴨血，坊間已經多了地方出售鴨血，如街市、超市等，一盒可厚切6-7件，約$40左右。然而處理鴨血跟豬紅相似，建議先沖水2-3次，其後浸水30分鐘，再冷水下鍋以大火汆水5分鐘，將腥味及雜質逼走。

麻辣鴨血食譜

至於麻辣湯底，筆者於坊間找到醬料店出售「麻辣料包」，有不同種類的乾辣椒、花椒、八角、桂皮、香葉等乾香料，因此用了這香料包代替麻辣醬，再自己調節麻香。製作湯底並不複雜，先用小火將麻辣料爆香，再把料頭炒香，加入食譜中的調味料及熱水，煮至滾起便已完成湯底。其後，加入鴨血及豆腐煮30分鐘，令它們盡吸湯底，當然想更入味的可熄火再浸泡1小時。

麻辣鴨血食譜

健康小貼士： 鴨血，含豐富鐵質，有補血、醒腦提神的功效，亦可養顏，令人面色紅潤。女士來經後可食鴨血補充鐵質，令血液中血紅素增加，以製造新鮮紅血球，填補月經時流失的紅血球和鐵質。不過製作鴨血的過程中會加入水及鹽幫助凝固，令其鈉含量較高，高血壓者不宜多吃。

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攝錄：呂志豪

剪接：粱惠怡