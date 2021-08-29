汆水貼士｜肉類海鮮解凍後別直接下鍋　5類食物汆水免霉臭失營養

入廚煮食想又快又好味，有些步驟不可缺。急凍後的海鮮、肉類，解凍後即直接下鍋煮，即使解凍方式正確又聰明，假如做少關鍵性一步，食材隨時變質，蝦變霉、肉變臭，整道菜難吃之外，營養流失，食物安全也成疑。



汆水8大原因 免腐肉異味去毒素

這關鍵一步是「汆水」，又稱汆燙，意思是將食材放入沸水中灼燙片刻。別覺得汆水好麻煩，無端端開一鍋水灼燙食材，少則十秒，多則十幾分鐘，然後倒走一大鍋水很是浪費。不過，若然不做汆水的動作，浪費的是食材，甚至是整道菜餚。

按圖了解汆水目的︰

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5類食物要「汆水」，你漏做了哪些？

很多食物，如果省略了汆水，不僅影響口味，還可能有健康風險，以下5類食物最好汆水︰

1.高草酸的蔬菜

2.高亞硝酸鹽的蔬菜

3.生吃有毒的蔬菜

4.擔心農藥和微生物

5.海鮮、肉類



原因請按圖︰

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禽畜冷水下鍋 海鮮蔬菜沸水下鍋

汆水4貼士：

1.雞、豬肉等要「冷水下鍋」，跟水一起加熱，直至出現大量浮沫可撈起。

2.蔬菜、魚、蝦、蠔要「沸水下鍋」，變色、變挺後可撈起。

3.青菜汆水一般建議先下莖、再下葉，汆水時加少許油、鹽，讓菜保持青翠。

4.含天然毒素的蔬菜需要更長的汆水時間，例如豆類。



哪些食材用滾水鍋，還是用冷水鍋氽水更好？

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參考資料︰營養師王楓小紅書