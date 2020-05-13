【氣炸鍋食譜】蝴蝶酥簡易版只需2種材料　超詳細教學新手必成功

蝴蝶酥對我而言，是比曲奇、蛋卷等等更佳的送禮食品，先講形狀，心形的蝴蝶酥，拿上手已是一份心意，就算水準如何，賣相已經贏在起跑線。一直都以為蝴蝶酥是很高難度的甜品，誰知比起所做過的其他中西式點心都還要簡單，起初看過其他人的做法後，我甚至錯愕的問了句：「吓？就係咁？」簡易版的蝴蝶酥，實際上用兩種材料已經做到，再配上愈來愈萬能的氣炸鍋，你必定一次就上手！

好吃的蝴蝶酥，會是色澤金黃、口感酥脆，甜甜的沾上了砂糖，但又不會太膩。如前文所講，蝴蝶酥最簡單的做法，可以只用兩種材料——酥皮、糖！沒錯，就如你眼見般，只用酥皮和糖已經夠了，沒想到那麼容易吧？那為何今次的食譜上，會有水和雞蛋？首先，水純粹是為了令已乾的酥皮變濕潤，但如果酥皮本身已夠水分、軟硬度適中，摺起來不會折斷，可省掉在酥皮上掃水的步驟。如你想酥皮更香，可掃無鹽牛油代替，但顧及到酥皮本身已經有牛油，筆者便沒有再額外加了。至於雞蛋，蛋液能令蝴蝶酥色澤更金黃，如你沒有特別追求太金黃色，不加蛋液也可。

製作蝴蝶酥的所需材料原來很少，步驟也非常簡單，比許多西式點心都方便！不過筆者覺得今次美中不足是切得有點厚，薄一些會更脆。

第一步是先將酥皮解凍，不同品牌的酥皮，所需解凍時間會有差異，建議按照包裝上的指示解凍。筆者所用的急凍酥皮，約需在室溫解凍10至15分鐘，見到它變得比剛拿出來時軟身，但又不會過於軟垮垮，便是最好的狀態。而對摺完幾次之後，相信酥皮已被手部的溫度弄得有點溶化，因此建議冷藏多15分鐘左右才切件，免得黏刀。

漂亮的蝴蝶酥，肯定是心形的，但筆者第一次做出來的成品，居然不是心形，之後參考了其他人的做法，發現原來我漏了很重要的一步，就是將酥皮對摺和切件後，沒有用手指捏成「V」字形，只單純對摺，所以大家千萬不要忘了！此外，想蝴蝶酥更脆，另一個關鍵是要切得夠薄，坦白說筆者在示範影片中的版本也有點太厚了，這樣的話，蝴蝶酥的中間會不夠脆，有點像吃牛角包的內部，建議切成1厘米甚至薄些少都沒問題，今次2塊的酥皮約可切成15件左右。

酥皮切成一件件蝴蝶酥後，要用手指把它從原來的「U」形捏成「V」形，免得左右兩邊靠太近，沒有空間膨脹成理想中的心形。

試做的時候，正正因為沒有把切完的酥皮捏成「V」形，中間位貼得太近，結果成品完全走樣！（鄧穎琪攝）

今次用氣炸鍋氣炸大約15至16分鐘，如你用焗爐的話，則可以攝氏180度焗20分鐘左右。不論你用何種方法，記得入爐時，兩塊蝴蝶酥之間不要太貼近，要保持距離，留有空間讓酥皮膨脹，否則兩塊蝴蝶酥就會變「連體嬰」了。出爐後的蝴蝶酥，放涼才食用會更脆，或是用風筒吹一會，若你不打算一次食完，建議待完全冷卻後放入密實盒，可放上幾天！

蝴蝶酥食譜

健康小貼士：

由於酥皮含牛油，而且過程中不知不覺地加了不少糖，故此不宜常吃，要適可而止。

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攝影、攝錄：劉浩樂

剪接：陳嘉杰