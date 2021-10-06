氣炸鍋食譜｜氣炸雞皮金黃惹味媲美串燒店　不用油不沾粉超酥脆

燒雞皮，是串燒店的美食中不可少的一項，約$22-$40左右，性價比較其他食品低。其實雞皮價格便宜，若家中有氣炸鍋，不妨嘗試自製氣炸雞皮，成本大減的同時，氣炸後的雞皮金黃酥脆，多餘的雞油亦全被迫出，比油炸健康得多。
燒雞皮是筆者愛吃的串燒之一，儘管知道雞皮脂肪多，但仍難以抗拒那脆卜卜油脂豐富的口感，仿佛吃多少串也不會膩。向來都以為燒雞皮只有在串燒店才可吃到，直至某天逛凍肉店才發現坊間有一包包的日本雞皮出售，200克只需$30左右，分量足足有10串有多，故此才把心一橫嘗試自己氣炸。
製作氣炸雞皮基本上沒有什麼技巧可言，主要是選用的醃料，先用清酒及鹽將雞皮醃15分鐘，增加底味，其後用孜然粉拌勻，食譜中只是建議分量，可按喜好改變的。其後用竹籤將雞皮串好，放入氣炸鍋氣炸約8分鐘，氣炸過後大部分雞油已被迫出，罪惡感相對減少。如沒有竹籤的，也可以將整塊雞皮平放氣炸，吃起來更滿足！
健康小貼士：
雞皮雖然脂肪多，但膠質也多，有助補充膠原蛋白，令肌膚保持彈性。孜然味辛性溫，溫中暖脾，可降火平肝，醒腦通脈，能止痛散寒、去濕驅風，有助改善消化不良、月經不調、胃寒腎虛等問題。孜然粉，則加入了桂皮和八角作為調味香料，不過性熱，每次食用不宜過多，以免上火。
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攝錄：陳嘉杰、鍾瑞龍
剪接：鍾瑞龍
氣炸雞皮（氣炸／Air-fry）
材料：
雞皮200克
孜然粉1湯匙
胡椒粉2茶匙
醃料：
清酒2湯匙
鹽1/8茶匙
用具：
竹籤10支
做法：
1. 雞皮洗淨瀝乾切半，加入醃料醃15分鐘。
2. 雞皮灑上孜然粉及胡椒粉，拌勻。
3. 將雞皮對摺用竹籤串好。
4. 放入氣炸鍋以180°C氣炸8分鐘，反轉再以80°C氣炸5分鐘，即成。
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