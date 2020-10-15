【氣炸鍋食譜】孜然牛肉串街頭風味免油煙　串燒牛柳粒15分鐘完成

串燒分很多種，日式居酒屋的雞肉皮、豚肉串，港式的燒魷魚、東南亞的沙嗲雞肉串，還有中東的卡巴Kebab……一講到串燒，可能大家都會覺得很大油煙，要在家中做串燒，一般人都不會用燒烤爐，多用平底鑊煎熟便算。這次就示範更方便的做法，用氣炸鍋做出孜然牛肉串，蠻有新疆風味！

牛肉串用哪部位最好？

孜然牛肉串跟小菜的孜然牛肉完全不同，後者是小炒之一，將洋葱、牛肉拌炒完再加入孜然粉與其他調味，但串燒則是把牛肉跟蔬菜串起來，氣炸前灑上孜然粉。而且，孜然牛肉可能是用比較薄身的肥牛片，但牛肉串則是用牛粒較適合。做牛肉串的時候，我試過用牛肋條切成一口大小，也試過用日式超市的一口和牛粒，其實牛肋條也不錯，但筆者認為它還是比較適用於燜煮，論軟腍程度肯定是牛柳粒勝。

牛肉串可以配上不同蔬菜，蔬菜富水分，同時能中和牛肉的膩。

這次用氣炸鍋做孜然牛肉串，眾所周知氣炸的原理就是讓熱空氣在鍋內的空間循環，如一個大風筒般帶走食物中的水分，但這種煮法也有機會讓牛肉肉質變得乾柴。想避免這個問題，建議先在牛肉串上噴點油，配合牛肉本身的油脂，出來的效果比較油潤，不會太乾太韌。

除了牛肉，還配上其他蔬菜，希望能中和肉的膩。蔬菜的配搭其實隨喜，這次因為想顏色繽紛些，所以用了3種不同色的蔬菜示範，紅色的車厘茄、黃色的黃椒、綠色的翠玉瓜等，但如果你不喜歡，改用三色椒、洋葱、青瓜、蘑菇等等都沒有不可。

孜然牛肉串食譜

健康小貼士：

孜然味辛性溫，溫中暖脾，可降火平肝，醒腦通脈，能止痛散寒、袪濕驅風，有助改善消化不良、月經不調、胃寒腎虛等問題。孜然粉，則加入了桂皮和八角作為調味香料，不過性熱，每次食用不宜過多，以免上火。

攝影、攝錄：陳錦超、李敏聰

剪接：潘諾兒

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