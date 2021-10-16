打邊爐冷知識｜火鍋店桌上放特殊白碗有何用途？員工揭秘真正用處

香港人、台灣人愛吃火鍋，火鍋店也到處可見，台灣一名網友日前和朋友去吃火鍋時，在桌上看到一個特殊的小碗，看起來和一般的碗不一樣，讓他非常好奇，於是PO上網徵求大家的看法，貼文釣出火鍋店員工出面解釋。



原PO前幾天和朋友一起相約吃火鍋，他發現店裡桌上有一個白色的碗，碗口斜斜地朝上45度角，造型和一般碗口直直朝上的碗有差異，他不知道這有什麼用途，於是在《Dcard》貼文詢問「今天跟朋友吃火鍋，看到這個小東西，第一次看到，不知道用途，有人知道這是做什麼的嗎？」

按圖看清白碗造型、一眾網友答案！👇👇👇

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有網友發揮創意搞笑地說，「怕你吃到沒錢讓你去化緣」、「結帳時戴在頭上跳舞會有折扣」、「怕你吃到吐讓你吐的地方」、「要拿這個碗和隔壁桌發起戰鬥陀螺挑戰，贏的那桌可以打九折」、「很像小時候養的老鼠洗澡的浴缸」。

還有人猜測可能的用途，「放湯勺感覺不錯」、「感覺是醬料的欸」、「把火鍋上面的渣渣撈掉之後倒掉的地方」、「擺火鍋料吧」、「它是湯碗，不過火鍋店出現滿神奇的」、「寵物碗，帶寵物的話可以放地板」、「蘸醬料的或放湯匙的吧」、「這不是放蔥的嗎？」

有火鍋店員工留言解釋真正作用，「這是我們專門拿來放雞蛋給客人做使用的蛋甕呦」、「這個是斜口碗，用途很多，可以用來放醬料、沙拉、雞蛋」、「前二鍋員工路過，這是放蛋的碗」。

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