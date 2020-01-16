【火鍋湯底營養】實檢33款火鍋湯底免墮三高陷阱　港式湯底較健康

火鍋是港人冬天必吃料理之一，除着大眾口味的多元化，火鍋的湯底及吃法也變得五花八門。走進超市不難發現火鍋湯底款式繁多，由傳統的清雞湯、沙嗲湯到日式湯底，甚至在大陸非常受歡迎的火鍋店湯底都一一可以找到。不過這些美味的火鍋湯底背後蘊藏着三高陷阱（高熱量、高脂肪和高鈉）！

打邊爐除了個爐重要外，湯底也是不可或缺的部分。曾經有網友嚴選15種最受歡迎火鍋配料，發現索汁類食材大獲全勝，湯汁確實可令食物味道昇華。事實上，美味湯底背後蘊藏了三高陷阱，其中便是高鈉。按食物安全中心指引，每100克食物鈉含量超過600毫克是為「高鈉」，發現全部即食火鍋湯底均屬高鈉，大陸火鍋店湯包的鈉含量更為驚人，最高為每100克的鈉含量達11,137毫克。不過，也視乎你加多少水稀釋。

自家火鍋你會選比較健康的湯底嗎？（資料圖片）

食安中心表示鈉是維持人體機能正常運作的必需元素，有助保持體內細胞外液和酸鹼平衡，亦是神經傳導和肌肉收縮所必需的物質。不過攝取過多的鈉，易引起水腫、血壓上升，增加中風、心臟病和腎病等風險。

世界衞生組織建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（約5克鹽，相當於約1平茶匙），大部分湯底的鈉含量已超出每日上限。

市售的火鍋湯底五花八門，不過大部分都屬於高鈉。（資料圖片）

記者就市售的火鍋湯底檢視，分了3大類別：港式火鍋湯底、日式火鍋湯底及大陸火鍋店湯底，發現每一個類別的湯底每100毫升已有超過600毫克的鈉，有些熱量和脂肪含量屬偏高，挑選時必須留意。

按下圖了解即食港式火鍋湯底熱量及鈉含量，當中有你常吃的口味嗎？（鈉含量由高至低排列）：

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日式火鍋湯底

按下圖了解即食日本火鍋湯底熱量及鈉含量（鈉含量由高至低排列）：

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國內火鍋店湯底

按下圖了解即食國內火鍋店湯底熱量及鈉含量（鈉含量由高至低排列）：

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挑選時檢閱營養標籤！

綜合以上資料，港式湯底主要成分為醬油、鹽、糖、調味粉及穩定劑，比起真實用上高脂食材的湯底（如豬骨、牛骨、原隻雞連皮）的總脂肪含量相對較低。另外，大陸火鍋店湯底包，其主要成分有雞油、牛油、植物油，再加上每一件淥熟的食物時所沾上的油分，都會令卡路里攝取量大增，減肥人士要注意。

按圖了解健康火鍋食法：

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資料參考：食物安全中心