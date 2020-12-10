菇菌營養｜秀珍菇助修補受損細胞增免疫力　4種火鍋必備菇類益處

說到菇類你最先想到的是哪一種？蕈類，又稱菌類，俗稱為菇類。屬於生物中的真菌，被吃的地方是由菌傘及菌柄所組成的子實體。因為不含葉綠素，無法自行製造養份，所以通常是寄生在樹木或腐木上生長。不過現在常吃的菇類多是人工栽培的。

菇類不僅是最佳的火鍋配角，更是營養的好食材！它們隱藏的豐富營養素，可為人體帶來許多的好處。每種菇類的外型、口感都略有不同，好處也各有不同，以下就挑選4種菇類來做介紹。

▼4種菇類營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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4種菇類營養好處各不同

香菇：降血壓及血脂

香菇富含膳食纖維、硒，可以幫助降血壓及膽固醇、預防動脈硬化。另外香菇中含有的香蕈多醣體（Lentinan），在動物的臨床試驗上證實可能有抑制癌細胞生長的功效，而且也能提高免疫細胞的活力。

金針菇：增智、消疲勞

金針菇含有多種人體所需的胺基酸，像是賴氨酸（LYSINE），這個物質有助於兒童的智力發展，還能增強大腦的記憶力。也含豐富的維他命B1，具有提升代謝速度，消除疲勞的效果。

杏鮑菇：富含植物蛋白

含豐富的植物性蛋白質，是適合素食者攝取的蛋白質來源。而且杏鮑菇含大量的鉀，可以幫助排出身體多餘的鈉，幫助穩定血壓。

秀珍菇：增強免疫力

含有20種氨基酸及糖蛋白，有助於修補受損細胞組織，並且製造免疫蛋白，加上含有維他命B雜及鋅，能夠提高免疫細胞活性。

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哪些菇建議沖洗？即使沖洗菇菌，接着要如何處理才不失風味及不變質？請按下圖看詳解

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