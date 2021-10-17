海鮮食譜｜鹽焗大花螺烹調簡單最啱下酒　去腥味要用薑片、米酒

花螺在俗稱花螺、東風螺、海豬螺和南風螺。其肉質鮮美、酥脆爽口，是國內外市場近年十分暢銷的優質海產貝類。



今天來做個鹽焗大花螺，首先要先處理到主角，然後粗鹽一斤，月桂葉三片，八角兩顆，花椒大概20-30顆，還有米酒跟薑片，這樣材料就齊全了！

鹽焗大花螺食譜（點擊圖片查看👇👇👇）

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製作開始：先把螺洗乾淨後備用，然後冷水下鍋煮沸一分鐘撈出（這個時候要放薑片跟米酒去腥）。

再來就是炒粗鹽，把花椒跟月桂葉（月桂葉要捏碎比較好出味道）跟八角放進粗鹽裡一起炒到冒煙，然後把粗鹽鋪平後把螺擺漂亮整齊後轉中火加蓋焗個3-5分鐘（中途要撒些許米酒下去會更讚的）就完成了這道美味佳餚囉！

這個不貴，這邊34顆才200元台幣。別讓我老婆發現，這是我偷買回來吃的，本來要買香螺，但香螺就買不到，所以就買這個來吃過個乾癮！

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辣酒煮花螺食譜

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