薯仔食譜｜芝士薯蓉煙肉卷免油同樣焦香　外脆內軟芝士控不容錯過

社員李佳慈在廚藝公社貼文：超人氣秒殺料理~完美口感香脆濃郁──芝士薯蓉煙肉卷，大家也喜歡芝士嗎？我們家孩子超級愛，任何東西都想加芝士吃，常常吵著要當零食吃！哈！超級「芝士控」無誤！



Cindy今天就用濃郁的芝士來分享一道秒殺料理，材料及做法簡單而且超級無敵好吃！煎至微焦香脆的煙肉。包裹著鬆軟綿密的薯泥，外層再鋪上香濃的芝士片，一口送進嘴裡享受多層次的口感？超完美的搭配！一上桌立馬被搶光光！濃厚的芝士香氣、香滑牽絲！

大家可以試試看！這道料理也很適合當～點心、便當菜或下酒菜呢！

▼芝士薯蓉煙肉卷食譜（按圖👇👇👇）

+ 14

材料：

- 芝士片 4-5片

- 薯仔 2顆（約可做8~10個薯蓉煙肉卷）

- 火腿片 2片（切成火腿粒備用）

- 鹽 1小匙

- 黑胡椒

- 適量沙律醬 1小匙

- 煙肉 1包（約10片）

- 乾燥番茜 適量（可省略）



做法：

1. 將薯仔洗淨後削皮，切成片狀後放入電鍋，外鍋2杯（量米杯）水蒸熟。

2. 蒸熟後趁熱用叉子壓成薯蓉。

3. 加入1小匙鹽、適量黑胡椒、火腿粒及1小匙沙律醬攪拌均勻。

4. 手戴手套（較不黏手），挖1大匙薯蓉整成長條狀。

5. 一個薯仔條用一片煙肉包起來，盡量捲緊，薯蓉不要露出煙肉太多，否則下鍋煎時會容易散掉。

6. 平底鍋不用放油熱鍋（因為煙肉會出油），放入捲好的薯蓉煙肉卷（連接面朝下），全程以中小火煎，煎1-2分鐘待連接面固定後，再翻面煎，煎至煙肉卷每一面微焦脆即可關火（中途出油可用紙巾吸一下油）。

7. 芝士片一片切成2小片後，取一小片放在薯蓉煙肉卷上，蓋上鍋蓋用餘溫悶一下，待芝士片微微融化即可。

8. 表面撒上乾燥洋番茜粉裝飾（沒有也可省略），再用木鏟或矽膠鏟鏟起取出裝盤。



小叮嚀～因為薯蓉煙肉卷較軟，翻面或取出時建議使用木鏟或矽膠鏟小心操作！分享美味好吃的秒殺料理，希望大家都能成功完美複製！

其他社員回覆：「芝士外再包一層酥皮，改成用烤箱烤⋯⋯啊嘶⋯⋯吃了保證回不去」、「看起來很可口又有飽足感」、「芝士控的人一定受不了！」、「看起來很厲害」、「看起來好美味」、「謝謝分享~來做給孩子吃」。

相關文章：【薯仔食譜】網民熱捧百變薯仔 常見7大種類15種做法點食最好？👇👇👇

+ 5

相關文章：【薯仔食譜】快手營養小炒肉碎炒薯條 抗衰老增強體質及記憶力

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】