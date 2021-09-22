薯仔食譜｜法式焗薯批香滑軟嫩超簡易　提升味道層次必加1種香料!

法式焗薯批（Gratin Dauphinoise）是法國傳統菜式，材料簡單但味道香滑軟嫩， 薯仔在焗製時吸收牛奶、牛油的味道，即使沒有忌廉口感也有少許Creamy。除了基本的調味外，更少不了一種西式調味料，只要加少少整個薯批的味道層次大升！



薯仔煮法多樣，每一款煮法各有特色，單單是薯批都已有數款，而以下介紹的法式焗薯批是將薯仔刨成薄片，鋪成一層層加入調味料再焗製而成。新手要將薯仔切成薄片或者太困難，建議利用刨片器將工序化繁為簡，是次所選用的法國出產的薯仔，故焗製後口感更加幼滑軟身。

法式焗薯批食譜

除了法國產的薯仔，其他國家的也適合的，以下簡介其中幾款常見薯仔種類以及建議食法，請按圖：

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其次，薯批的調味主要是用鹽及黑胡椒，不過最少不了的是肉豆蔻粉！雖說豆蔻粉常用於烘焙糕點，但用作烹煮鹹食也可，為菜式帶來少許的甜味，將味道層次提升。若然家中有芝士亦可以在最後5分鐘取出灑上芝士，一同入爐，享受「芝」味。

法式焗薯批食譜

健康小貼士：

薯仔熱量低，每100克約77千卡，中型薯仔（約173克）大約159千卡。1個中型的薯仔有豐富的鉀（佔每天建議食用量26%）、維他命B6（佔每天建議食用量27%）、維他命C（佔每天建議食用量28%），有助去除身體多餘的鈉質去水腫。而且飽腹感強，有助抑制進食其他食物的慾望，減少卡路里攝入，間接控制體重。

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攝錄：詹郭敏

剪接：鍾瑞龍

法式焗薯批（焗／Bake）

材料：

薯仔2個

牛奶200毫升

牛油10克

肉豆蔻粉1/2茶匙

鹽1/4茶匙

黑胡椒適量

做法：

1. 薯仔去皮刨成薄片。

2. 小火煮溶牛油，加入牛奶、肉豆蔻粉、鹽及黑胡椒拌勻。

3. 加入薯片拌勻，煮至牛奶略滾，倒入焗盤逐層鋪好。

4. 放入預熱焗爐，以180°C焗25分鐘，即成。