焗薯角食譜｜免油炸做法更健康、想焗得脆口有秘訣！

去快餐店用餐，配菜有9成時間都是薯條，因為薯圈或薯角等都不是餐牌上的長駐食品，但其實記者本身愛薯角多於薯條，縱使前陣子有外國學者指出每餐最多只可吃6條薯條，唉，誰管他呢！做人要及時行樂，薯條、薯角一樣可以繼續食，只是嘗試食得健康點，於是記者試著自己整焗薯角，一樣脆卜卜，卻比做法高溫油炸的薯角更為健康！攝影、攝錄：李賢華、吳羨靈剪接：李賢華



焗薯角做法

焗薯角要用的薯仔不必太大個，否則每件薯角切起來就會太長，有人覺得要炸才會脆，其實未必。想薯角香脆有兩個竅門，首先在焗之前要浸暖水10分鐘，其間最好要沖水或輕輕擦走薯角上的澱粉質，此時的水應該有點混濁，當你見水越來越清的時候，就代表澱粉質已被沖得七七八八。浸完薯角後，請務必將薯仔上的水分印乾，之後才蘸上各種調味料。

除此之外，調味過程中亦必須加入橄欖油，這樣可使薯角的香脆度再提升！上桌的時候，除了沾茄汁來吃，也可配酸忌廉、芝士醬等。

焗薯角食譜｜要焗幾耐時間？

焗薯角食譜

食譜 焗薯角（焗） 材料 薯仔2個

調味料：紅椒粉1湯匙、芝士粉1湯匙、香草1湯匙、蒜鹽2湯匙、橄欖油3湯匙 做法 1.薯仔洗淨外皮後切半，再將每邊垂直切成3或4件。 2.薯角浸在水中約5分鐘，並印乾水分。 3.加入調味料，與薯角徹底拌勻。 4.焗盤先墊上牛油紙，預熱200℃，焗15分鐘，翻轉再焗15分鐘，即成。

焗薯角健康小貼士：

坊間的炸薯角高盬又多油，用橄欖油焗薯角的方式相對健康得多，而且用油量及調味料都能自己控制！

