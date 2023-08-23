溏心蛋貼士｜溏心蛋不失敗8秘訣冷或熱水下鍋？加1飲品醬汁更甘甜

溏心蛋，是很多人喜愛的雞蛋料理，在中餐菜館，它是餐前的頭盤小食，在拉麵店，它也是加錢都要吃的配菜。不過，很多人都覺得自己做溏心蛋是很高難度的事，不知道如何掌握火候，方能做出生熟度適中的質感。記者早前也本著賭一把的心態去試做溏心蛋，豈料竟然一次便成功！此外，記者也在醬汁加了一種飲料，味道更加提升了。

攝影：鄧穎琪



溏心蛋醬油汁秘方

溏心蛋是什麼呢？就是蛋白熟，但蛋黃半熟、未完全凝固的狀態，這樣如膏狀的蛋黃比起熟透的烚蛋蛋黃更討喜，難怪大受歡迎。除了直接食用，很多人都會用醬汁把溫泉蛋醃漬過夜，例如：花雕汁、醬油等等，今次記者就參照網上看到的秘方，在平凡的醬油汁加入可樂，效果究竟如何？醬油的比例又是怎樣？以下就會揭曉。

請按下圖睇可樂溏心蛋的製作材料、詳細步驟和8個貼士：

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溏心蛋完成後，蠻有成功感，事前很擔心會失敗，但切開雞蛋後，見到有蛋黃漿黏在刀子上，而且蛋黃也是理想的膏狀狀態，跟餐廳吃到的真的沒兩樣。加了可樂去醃漬的溏心蛋，味道未至於有太大分別，但比起純粹的醬油鹹味，更多了一份甘甜，相當不俗。其實除了用可樂醬油汁之外，去年大熱的韓式「麻藥溏心蛋」，以及「花雕溏心蛋」亦是很受歡迎的冷盤，各位又有興趣知道怎麼做嗎？

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