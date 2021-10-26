醫醫我不想再病了｜糖尿病3成因　中醫推介消渴湯淮山益肺降血糖

糖尿病是香港十大致命疾病，香港約有70萬名糖尿病患者，每10個人便有一位患糖尿病，糖尿病會引起併發症，包括心臟病、中風及癌症。在飲食上控制血糖，有助減少患糖尿病風險。



TVB節目《醫醫，我不想再病了》邀請了內分泌及糖尿科專科醫生胡依諾來解釋糖尿病的成因及影響。胡醫生指出長期進食熱量較高、太甜的食物會增加內臟脂肪積聚及胰島素阻抗，較易引致糖尿病。睡眠不足亦會使飢餓感增加，因為壓力性荷爾蒙，例如腎上腺素及皮質醇會提升，加強了肚餓感及肝醣製造。而牙床長期發炎，增加誘發炎症的細胞因子，亦會增加胰島素阻抗，也會使血糖上升。

糖尿病症狀

大部分糖尿病人並沒有症狀，若出現口乾、暴瘦、尿頻已代表出現了嚴重的代謝紊亂。據美國一項研究，糖尿病增加了患癌機會近四成，尤其跟消化道有關的器官，包括肝、腸及胰臟癌，而患前列腺癌的風險則較低。

長期食精製糖的食品，包括蛋糕、甜餅、高糖分朱古力，容易誘發糖尿病。（龔嘉盛攝）

糖尿病3大成因︰

1.長期進食太甜的食物

2.睡眠不足

3.牙床長期發炎（例如牙周病）



進食太快易糖尿病？

進食速度太快也可能增加患糖尿病的機會，因為飽足感源自食物進入小腸，接觸到腸壁，分泌腸泌素，令人覺飽。但吃得太快，胃部脹大，容易缺乏飽足感，食量增多，熱量攝取遞增，更易致肥。過量的熱量吸收，可能引起脂肪肝，同時增加了胰島素阻抗，導致血糖高，可能誘發糖尿病。

白粥看來熱量不高，其實比白飯的升糖指數高，人體更易吸收白粥的糖分，同時較難在白粥中獲得飽足感。

高升糖指數食物

進食高升糖指數食物，例如橙汁、熟香蕉、白粥及法國麵包等，食物內的糖分較易被身體吸收，故此較易令餐後血糖值上升。相反，吃鮮橙、未完全成熟的香蕉、白飯及牛角包等，較不容易使餐後血糖值飆升。

如果從中醫湯水保健入手，有助益氣、養陰、降糖有「消渴湯」，當中有淮山補脾養胃、益肺補腎及生津，現代藥理指淮山有助降血糖及提升免疫力。註冊中醫師葉永生指「消渴湯」適合糖尿病人氣陰兩虛的體質飲用。

註冊中醫師葉永生推介消渴湯，可益氣及有助降血糖。（《醫醫，我不想再病了》影片截圖）

【消渴湯食譜】

材料︰淮山60克、粟米鬚60克、五指毛桃60克、太子參60克、瘦肉150克。

做法︰將材料全部清洗好後，放入滾水中，改慢火煲約2.5小時。

消渴湯食譜

按圖了解「消渴湯」中食材的功效︰

淮山︰益肺補腎、降血糖

粟米鬚︰利尿消腫、降血糖

五指毛桃︰舒筋活絡

太子參︰益氣生津

