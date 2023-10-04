Gi味俱全｜黃淑儀南瓜蒸水蛋7貼士 護腸胃軟綿粉糯首選這種南瓜
蒸水蛋是很普通的家常菜式，然而它配搭有很多，瑤柱、肉碎、帶子等等不在話下，而黃淑儀（Gigi姐）就曾分享南瓜蒸水蛋做法，是否有點意想不到呢？這個組合，加鹽可當一般小菜；加糖就立即可以當甜品食，十分有趣。Gigi姐除了介紹煮法外，還分享了揀南瓜和分辨雞蛋新鮮度的貼士。
南瓜護目健腸胃 配蒸水蛋老少咸宜
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》中，示範南瓜蒸水蛋的做法，她指已多次示範過蒸水蛋做法，但加上南瓜的話更有益，對腸胃、眼睛都有好處，且適合男女老少。有朋友問，要是蒸水蛋可加南瓜，那麼加冬瓜、西瓜又可以嗎？Gigi姐就指，冬瓜可以，尤其是中間比較軟腍的部分，至於西瓜，想想就知不太可能吧。
關於蒸水蛋的貼士，如蛋水比例、包保鮮紙蒸、把水換成例湯等等，以往已多次介紹，可參閱相關文章。而今次Gigi姐做南瓜蒸水蛋也有7個貼士，例如是哪個產地的南瓜最綿、蒸水蛋該用哪類碟、如何分辨雞蛋是否新鮮等。
【入廚貼士】蒸水蛋必成功秘訣 蛋水比例、時間全掌握(附食譜)
蒸水蛋食譜｜鍾嘉欣廚房示範蒸水蛋5貼士 自誇人生中最好味蒸蛋?
請按下圖睇南瓜蒸水蛋的材料、步驟和貼士：
南瓜蒸水蛋食譜
材料：
南瓜200克
蛋4隻
水1.5杯
鹽1茶匙
做法：
1.南瓜切片，蒸15分鐘，待涼後加入半杯水，打成南瓜蓉。
2.蛋液加水和鹽打勻，加入南瓜蓉拌勻。
3.蒸碟放入蒸鍋內，由凍水開始加熱，水滾後將南瓜蛋液倒在碟內，大火蒸2分鐘，熄火後不掀蓋，焗20分鐘。蛋熟可放少許葱，灒熟油即成。
南瓜蒸水蛋7大貼士：
１眾多南瓜中，Gigi姐最喜歡日本南瓜，因為它口感比較綿密粉糯。相反，北美的南瓜雖然大，但水潺潺，一點也不好吃，只適合做萬聖節裝飾。
２生南瓜的皮很硬，即使用專業級的刨子也不易去皮，只得用刀切。
３蒸水蛋的碟子，Gigi姐首選不銹鋼，雖然用來宴客不太美觀，但勝在傳熱快而均勻，可確保蛋夠熟。
４想知道雞蛋新鮮與否，打出來見到蛋黃脹鼓鼓就代表新鮮。
５若你不想把蒸水蛋當小菜食用，可把鹽換成糖，這樣它就是蒸蛋甜品。
６蒸好的南瓜，需打成蓉才能跟蛋液完美混合，不然口感和賣相都不好攪南瓜時可加少許水，會攪得更順暢。
７由於南瓜之前已經蒸熟，因此蒸水蛋時間不用太長；但假若你蒸的是其他食材，則需更長時間。
除南瓜外，以下還有兩個《香港01》的蒸水蛋食譜以供參考。
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資料來源：《Gi味俱全第二季》